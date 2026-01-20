Iz TO Bar su ranije saopštili da je Novodišnjem hepeningu, tokom pet dana trajanja, prisustvovalo preko 100 hiljada posjetilaca i procijenili da je Čolića slušalo preko 30 hiljada ljudi, javljaju Vijesti.

Turistička organizacija (TO) Bar prihodovala je više od 146 hiljada eura od iznajmljivanja montažnih kućica tokom trajanja novogodišnjeg programa u Baru, dok su za te iste objekte 2023-2024. godine zaradili drastično manje, nešto preko 33 hiljade eura, a u decembru 2022. svega 5.688 eura, pišu Vijesti.

Privrednicima koji se bave ugostiteljstvom dato je na korišćenje 13 takvih objekata, a firme su to pravo stekle preko javnog konkursa TO Bar.

Obaveze za ugostitelje predviđene konkursom su bile da ne ponude manje od 900 eura dok je krajem 2022, odnosno početkom 2023. godine, minimalna ponuda bila određena na 200 eura.

Od prijavljenih 28 ponuđača, njih 13 je dobilo zakup, a najveća ponuda iznosila je rerkordnih 14.001 eura, pa se tom ponudom firma “Hostelerija” našla na vrhu liste. Najviša ponuda u decembru 2023. godine bila je 3.150 eura.

Najmanja ponuda od onih koji su dobili mogućnost zakupa ove godine iznosila je 10.010 eura koju je ponudila firma “Mornar Group”, dok je 2023-2024. godine na posljednjem mjestu od prihvaćenih bila firma koja je ponudila 2.224 eura.

Kada se saberu sve prihvaćene ponude, brojke pokazuju da je ukupna zarada TO Bar od 13 ponuđača iznosila 146.927 eura.

Drugorangirana ponuda iznosila je 13.131 eura, a na trećem mjestu bila je ponuda od 12.226 eura, dok one ponude koje su “prošle” nijesu bile manje od 10 hiljada eura. To ujedno predstavlja najveće iznose koje su barski ugostitelji bili voljni da daju otkako TO sprovodi ovu praksu, prenose Vijesti.

Obavezan je bio depozit od 50 eura i zaključivanje ugovora o zakupu, dok je prethodnih godina taj iznos bio duplo veći - 100 eura. Ostali uslovi ticali su se raznovrsnosti hrane i pića, kao i pravnog legitimiteta firmi koje se prijavljuju.

Novodišnji program u Baru, planiran za kraj 2024. i početak 2025. godine, otkazan je zbog masovnog ubistva koje se na Cetinju dogodilo prvog januara prošle godine, u kom je živote izgubilo više osoba.

“Vijestima” je jedan zakupac, koji je želio ostati anoniman, kazao da se s nekoliko prijatelja za “kućicu” prijavio preko firme jednog od njih, a da su novac za zakup dali zajedničkim sredstvima i nijesu uspjeli da ga izvuku, već su njih troje ostali u minusu od po tri hiljade eura.

Tvrdi da su loše procijenili situaciju - nadali su se da će promet biti veći, naročito zbog prošlogodišnjeg otkazivanja. Realnost je bila nešto drukčija, tvrdi on, jer nije bilo velikog interesovanja za rezervaciju stolova koju su naplaćivali, a primijetili su da su neki gosti donosili svoje piće u flašama, dok bi na njihovom štandu naručili jednu ili dvije ture.

Prema njegovim riječima, ima onih koji su bolje prošli, što je saznao razmjenjujući iskustva s drugim zakupcima, a riječ je, navodno, o onima koji su bili bliže bini i uspjeli ostvariti dobar profit.

“Žurkom devedesetih”, nastupom najpopularnijih izvođača iz tog perioda, Barani i gosti su 31. decembra ušli u 2026. godinu, a scenu su dijelila imena koja su obilježila devedesete godine na Balkanu.

Novogodišnji program, u organizaciji TO i pod pokroviteljstvom Opštine Bar, počeo je 29. decembra nastupom regionalne zvijezde Aleksandre Prijović. Nataša Bekvalac nastupila je 30. decembra, publiku je prvog januara zabavljao Zdravko Čolić, a drugog januara Aco Pejović.

Iz TO Bar su ranije saopštili da je Novodišnjem hepeningu, tokom pet dana trajanja, prisustvovalo preko 100 hiljada posjetilaca i procijenili da je Čolića slušalo preko 30 hiljada ljudi, javljaju Vijesti.