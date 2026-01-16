Dionica od Mateševa do Andrijevice biće duga oko 23,5 kilometara, što je 13,9 odsto od ukupne dužine auto-puta Bar–Boljare

Izvor: Vlada Crne Gore

Izvođač radova za projektovanje i izgradnju druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice biće konzorcijum Powerchina – Stecol – Pccd, saopšteno je iz Monteputa. Radovi će koštati 693,9 miliona eura, prenosi Dan.

Dionica od Mateševa do Andrijevice biće duga oko 23,5 kilometara, što je 13,9 odsto od ukupne dužine auto-puta Bar–Boljare.

"Na osnovu sprovedenog postupka, Monteput d.o.o. je izabrao izvođača radova, odnosno kompaniju koja će izraditi glavni projekat i izvesti radove na predmetnoj dionici auto-puta. U skladu s tim, slijedi potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačem – konzorcijumom PauerČajna (Powerchina – Stecol – Pccd), u vrijednosti od 693.969.668,88 eura, nakon čega će izvođač započeti aktivnosti na projektovanju i pripremnim radovima za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta od izuzetnog značaja za Crnu Goru", saopštili su iz Monteputa.

Saopštena cijena je za skoro 150 miliona viša od prvobitne procjene, po kojoj je ta dionica auto-puta trebalo da košta 550 do 600 miliona eura, kako je prošle godine saopštila Vlada.

I Vladu i Ministarstvo saobraćaja pitali smo kako je moguće da procjena potrebnih sredstava za samo nekoliko mjeseci bude veća od 15 do 20 odsto, ali nam je sugerisano da odgovor potražimo od Monteputa.

Iz Monteputa su nam saopštili da je razlika u ponudi konzorcijuma PauerČajna, koja iznosi 693,9 miliona eura, i inicijalne procjene nastala zbog niza faktora vezanih za uslove koje je diktiralo tržište, obim radova i raspodjelu rizika.

"Projekat se realizuje na bazi FIDIC uslova ugovaranja, i to Žute knjige (Design & Build), što podrazumijeva da je izvođač u cijenu uključio sve radove na projektovanju i izgradnji neophodne za cjelovitost ove dionice. Takođe, ovaj način ugovaranja podrazumijeva da izvođač preuzima određeni dio rizika vezano za geološke uslove", naveli su iz Monteputa za "Dan".

Kako su podsjetili u odgovorima na naša pitanja, inicijalnim idejnim projektom za dionicu od Mateševa do Andrijevice, koji je rađen u periodu od 2019. do 2023. godine, troškovi izgradnje iznosili su 639 miliona eura, sa uključenim nepredviđenim troškovima u iznosu od 15 odsto.

"Na ponuđenu cijenu uticala je i činjenica da su projektnim zadatkom, zahtjevima investitora i posebnim uslovima ugovora precizirani dodatni zahtjevi u odnosu na prethodno urađenu dokumentaciju, sa ciljem da se u konačnom nakon realizacije ove dionice dobije kvalitetna i bezbjedna saobraćajnica, kako u smislu eksploatacije, tako i u smislu održavanja. Dakle, ponuđena cijena nije formirana samo na bazi idejnog projekta, već i na bazi posebnih uslova ugovora, projektnog zadatka i zahtjeva investitora, kojima su obuhvaćene stavke koje nijesu bile predviđene prethodno urađenom projektnom dokumentacijom i nijesu uključene u idejni projekat, a nužno je da budu izvedene", pojasnili su iz Monteputa.

Od pristigle četiri ponude, otvorene su tri – konzorcijuma Cengiz-Azvirt, kompanije China Communications Construction Company Limited i konzorcijuma Powerchina – Stecol – Pccd.

Finansijska ponuda konzorcijuma Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation sa Shandong Luqiao Group nije otvarana, jer, kako je saopšteno iz Monteputa, nije ispunjavala finansijske uslove, prenosi Dan.

U posljednjih sedam mjeseci svjedočimo o značajnom skoku procijenjene vrijednosti izgradnje druge dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica, što je izazvalo opravdana pitanja javnosti, posebno i stručne, kazao je za "Dan" ekonomski analitičar Stevan Gajević.

" Procjena rasta cijene pokazuje da je nova cifra na nivou od oko 93 do 143,4 miliona eura iznad ranije procjene (550–600 miliona), što predstavlja približno 15–20 odsto povećanja u odnosu na onu raniju osnovu. Ovaj procenat ukazuje na značajan rast, koji je u međunarodnoj infrastrukturnoj praksi daleko od zanemarivog", naglasio je Gajević.

On je dodao da treba imati u vidu i činjenicu da su tenderske ponude konačno otvorene tek krajem 2025. godine, nakon što je Monteput sproveo dug proces evaluacije tehničkih i finansijskih ponuda u skladu sa zahtjevima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Ako postoji dobra volja i ako organi koji prate proces, uključujući nadzor EBRD-a i drugih relevantnih institucija, potvrde da nema koruptivnih uticaja na tender i odabir izvođača, tada kritika projekta treba da bude fokusirana na ubrzanje realizacije i kontrolu kvaliteta, a ne na preduboke optužbe bez konkretnih dokaza, smatra Gajević.

"Transparentnost i nadzor su ključni. Konačno, ako je rast troškova značajan i može zabrinjavati građane, cilj ostaje izgradnja te dionice auto-puta u interesu građana Crne Gore i turista, te spajanje sa drugim segmentima mreže koji se grade, uključujući i pravac prema Republici Srbiji. Neka to bude osnovna polazna tačka – da kao društvo gradimo infrastrukturu koja povezuje i osnažuje regionalnu ekonomiju", istakao je Gajević, piše Dan.

"Cijene variraju, i to je u građevinskim projektima normalno, posebno ako je uzrokovano rastom cijena sirovina i inflacijom, pri čemu je u konkretnom nesporno da je rast prihvaćene ponude u odnosu na procijenjeni iznos izuzetno visok – skoro 20 odsto. Procjena, naravno, nije i krajnja vrijednost, pa je nezahvalno govoriti o rastu ponude u odnosu na procijenjene vrijednosti", rekao je Gajević.

On je naglasio da je bitno da unaprijed ne osuđujemo čitav tenderski postupak i odabir izvođača ako nema dokaza o korupciji, jer je postupak nadziran i sproveden po procedurama EBRD-a.

"Terenski uslovi su izuzetno zahtjevni – dionica prolazi kroz planinske predjele koji uključuju tunelske i mostovne radove, što opravdava višu cijenu u odnosu na ravničarski teren. Globalne geopolitičke okolnosti smanjuju prostor za tradicionalno jeftinije izvođače, a logistički i finansijski uslovi utiču na ponude koje dolaze iz različitih regiona svijeta", dodao je Gajević.

Finansijska ponuda konzorcijuma Cengiz-Azvirt iznosila je 735 miliona eura, a ponuda kompanije China Communications Construction Company Limited 724,6 miliona.

Dionica Mateševo–Andrijevica finansira se kreditom EBRD u iznosu od 200 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura.

Cijenu podigli i traka za spora vozila, vatrogasni punkt i deponija

Na ponuđenu cijenu izgradnje dionice Mateševo–Andrijevica uticali su i projektovanje i izgradnja traka za spora vozila na nizbrdnoj strani, značajnih zbog bezbjednosti odvijanja saobraćaja, pojašnjavaju iz Monteputa.

Takođe, cijena je veća od one koju je predviđao investitor i zbog projektovanje i izgradnja vatrogasnog punkta i stacionara za zimsko održavanje na portalu tunela Trešnjevik, neophodnog za pravovremenu reakciju vatrogasnih službi i adekvatno zimsko održavanje na ovim nadmorskim visinama, kao i pozicije deponija i pozajmišta, koje su u prethodnoj dokumentaciji date indikativno, bez detaljne procjene troškova.