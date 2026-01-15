Finansijska ponuda konzorcijuma Cengiz-Azvirt iznosila je 735,010,330.17 eura, ponuda kompanije China Communications Construction Company Limited 724,636,904.63 eura, dok je ponuda konzorcijuma POWERCHINA Ltd.– STECOL – PCCD iznosila 693,969,668.88 eura

Monteput d.o.o. je, nakon otvaranja finansijskih ponuda u okviru tendera za projektovanje i izvođenje radova na auto-putu Bar–Boljare, dionica Mateševo–Andrijevica, izabrao “Powerchina–Stecol–Pccd” kao izvođača za izradu glavnog projekta i izgradnju druge dionice auto-puta, saopšteno je iz ove kompanije.

"Otvorene su tri od četiri pristigle ponude koje su se kvalifikovale za otvaranje finansijskog dijela ponuda, a koje su dostavili konzorcijum Cengiz-Azvirt, kompanija China Communications Construction Company Limited i konzorcijum POWERCHINA Ltd.-STECOL – PCCD. Finansijska ponuda konzorcijuma Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation sa Shandong Luqiao Group nije otvarana jer nije ispunila uslove za otvaranje finansijskog dijela ponude", navode iz Monteputa.

Dionica Mateševo-Andrijevica finansira se kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 200 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 150 miliona eura, te je postupku otvaranja finansijskih ponuda prethodila tenderska procedura u skladu sa standardima EBRD-a, koja je obuhvatila evaluaciju tehničkog dijela ponuda otvorenih 31. oktobra 2025. godine, prenosi Dan.

Inicijalno vrednovanje je, kako navode, rezultiralo kvalifikovanjem kompanija za naredno podnošenje dokumentacije koje je bilo sadržano od tehničkog i finansijskog dijela.



Finansijska ponuda konzorcijuma Cengiz-Azvirt iznosila je 735,010,330.17 eura, ponuda kompanije China Communications Construction Company Limited 724,636,904.63 eura, dok je ponuda konzorcijuma POWERCHINA Ltd.– STECOL – PCCD iznosila 693,969,668.88 eura, dodaju.

Na osnovu sprovedenog postupka, Monteput d.o.o. je izabrao izvođača radova, odnosno kompaniju koja će izraditi glavni projekat i izvesti radove na predmetnoj dionici auto-puta. U skladu s tim, slijedi potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačem – konzorcijumom POWERCHINA Ltd.–STECOL–PCCD, u vrijednosti od 693.969.668,88 eura, nakon čega će izvođač započeti aktivnosti na projektovanju i pripremnim radovima za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta od izuzetnog značaja za Crnu Goru, zaključuju.