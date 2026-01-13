Na tender za izradu tehničke dokumentacije i izgradnju 11 kilometara duge žičare Lovćen - Cetinje, stigla je samo jedna ponuda vrijedna 59.202.880 eura - podgoričke kompanije “XEnergy” (bivši “Novi Volvox”) sa podugovaračima.

Izvor: MONDO

Ta firma je sa italijanskim “Leitner-om” izgradila i 2023. godine otvorila žičaru Kotor (Dub) - Lovćen (Kuk), nad kojom imaju koncesiju od 30 godina, pišu Vijesti.

“XEnergy” je ponudu podnio sa kotorskim “Briv constructionom”, podgoričkim firmama “Geonex”, “Studio grad”, “Planplus”, “Geo max group”, “GP team”, “Liming projekt”, danilovgradskim “ING Invest” i beogradskim preduzećem “Koto”. Italijanski “Leitner” je prošlo ljeto postao i suvlasnik 20 odsto kompanije “XEnergy”.

Ministarstvo javnih radova je tender za ovaj posao raspisalo sredinom novembra, dok su ponude otvorene 31. decembra prošle godine. Procijenjena vrijednost projekta je gotovo 60 miliona eura, dok su iz Prijestonice prethodno najavili da bi žičara Lovćen - Cetinje sa međustanicom na Ivanovim koritima, trebalo da bude završena i otvorena tokom 2027. godine.

Po Vladinom koncesionom aktu, za realizaciju projekta žičare Kotor-Cetinje iz 2015. godine, trasa je podijeljena u tri dijela sa četiri određene lokacije terminala - Dub, Kuk (međustanica), Ivanova korita (međustanica) i Cetinje, ukupne dužine od oko 15 kilometara. Lokacija za koncesiju određena je Prostornim planom posebne namjene za Nacionalni park “Lovćen”.

Prema projektnom zadatku projektant treba prvo da uradi nacrt glavnog projekta trase, položaj stubova i međustanica koji će biti predmet usaglašavanja sa Ministarstvom javnih radova, a nakon usaglašavanja osnova za izradu glavnog projekta.

Žičara se gradi po principu “projektuj i izgradi”, a njena oprema treba da bude takva da može da preveze od 100 do 800 putnika u jednom satu. Projektant je dužan da projektuje svu putnu, elektroenergetsku i drugu infrastrukturu do mjesta priključenja za potrebe gradnje i funkcionisanja objekta, prenose Vijesti.

“Lokacija za izlaznu stanicu na Cetinju nalazi se direktno uz planiranu zaštitnu zonu (Uneskova svjetska kulturna baština) Cetinje. Iz tog razloga kako se ne bi narušila ova lokacija (park, pozorište na otvorenom - ljetnja pozornica) shodno urbanističko-tehničkim uslovima planirano je da se stanica postavi i djelimično ukopa u teren. Na ovaj način i uz nasip prema parku veliki dio bazne stanice se u suštini zaklanja okolnim terenom. Lokacija je odabrana zbog njene blizine do centra grada, odgovarajuće valorizacije istorijskog jezgra i već postojeće saobraćajne infrastrukture, prvenstveno postojećeg parkinga za putničke automobile i autobuse, koji se nalazi na 80-ak metara od predmetne lokacije”, navodi se u projektnom zadatku.

Prijestonica Cetinje je s firmom “Inženjer Gogić” 16. jula prošle godine potpisala ugovor o izradi idejnog rješenja druge faze žičare Kuk (Lovćen) - Ivanova korita - Cetinje i taj posao je završen u skadu sa rokovima. Urbanističko-tehnički uslovi za ovu trasu pribavljeni su 2014. godine.