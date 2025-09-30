Ranije su iz Prijestonice kazali da očekuju da Vlada za narednu godinu obezbijedi sredstva za projekat čija je vrijednost gotovo 60 miliona eura i to u budžetu za ovu godinu, podsjeća portal Investitor.

Žičara Lovćen – Cetinje, sa međustanicom na Ivanovim koritima, vrijedna oko 50 miliona eura, trebalo bi da bude završena i otvorena tokom 2027. godine.

Iz Prijestonice za “Vijesti” su pojasnili da za dva mjeseca očekuje se raspisivanje tendera za izbor projektanta i izvođača radova. Navode da je početak radova planiran odmah nakon okončanja tendera i da je cilj da žičara bude potpuno funkcionalna u 2027. godini.

Cetinje je, nakon sprovedenog tenderskog postupka, s firmom “Inženjer Gogić” 16. jula potpisala ugovor o izradi idejnog rješenja druge faze žičare Kuk (Lovćen) – Ivanova korita – Cetinje.

“Firma ‘Inženjer Gogić’ je završila posao u predviđenom roku i dostavila idejno rješenje koje obuhvata pojedinačnu procjenu troškova za obje dionice Kuk – Ivanova korita i Ivanova korita – Cetinje, uključujući ukupne vrijednosti opreme, radova na izgradnji žičare, kao i izradu kompletne projektne dokumentacije. Ukupna procijenjena vrijednost radova, shodno idejnom rješenju, za dionicu Kuk – Ivanova korita iznosi 17.380.500 eura, dok za dionicu Ivanova korita – Cetinje iznosi 32.182.000 eura. Takođe, pored opšte dokumentacije, uz idejno rješenje dati su tehnički izvještaji, tehnički uslovi za izvođenje radova, mjere zaštite na radu i kompletna grafička dokumentacija”, naveli su iz Prijestonice.

Pojasnili su da tehnički izvještaj, uz idejno rješenje, sadrži opis linija gondole, stanice žičare, pogonske motore i komponente, garaže za smještaj i servisiranje gondola, kao i izgled same gondole. Tehnički izvještaj sadrži liniju žičare, udaljenost od zemlje i prelaze, stubove i temelje stubova. U tehničkim uslovima za izvođenje radova sadržan je detaljan opis svih vrsta radova koje je potrebno izvesti, kao i program kontrole i osiguranja kvaliteta, naveli su.

Konzorcijum koji čine podgorička kompanija “Novi Volvoks” i italijanski “Leitner” zainteresovan je za gradnju žičare do Cetinja s međustanicom na Ivanovim koritima, nakon što su 2023. godine otvorili za komercijalnu upotrebu žičaru Kotor (Dub) – Lovćen (Kuk). Konzorcijum je dobio koncesiju od države na 30 godina za tu dionicu.

Iz prijestonice tvrde da su sve obaveze u cjelosti realizovali i da je na potezu Ministarstvo javnih radova:

“Izradom Idejnog rješenja Prijestonica Cetinje je sve svoje preuzete obaveze u cjelosti realizovala. Studija opravdanosti, cost-benefit analiza, detaljna studija predjela, projektni zadatak i idejno rješenje dostaviljeni su Ministarstvu javnih radova na dalju nadležnost. U naredna dva mjeseca očekuje se raspisivanje otvorenog tenderskog postupka za izbor projektanta i izvođača radova, nakon čega će uslijediti i početak realizacije druge faze izgradnje žičare”.

Dodali su da će okvirni vremenski plan za završetak cijelog projekta i stavljanje žičare u funkciju biti definisan nakon izbora izvođača, a Prijestonica Cetinje očekuje da će žičara u punom kapacitetu biti u funkciji 2027. godine, u zavisnosti od dinamike radova i procedura koje prethode samoj izgradnji.