U strukturi saobraćaja dominiraju putnička vozila

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Kompanija Monteput saopštila je da je zabilježila rekordne rezultate u 2025. godini, sa ukupno više od 7,3 miliona vozila na auto-putu “Princeza Ksenija” i u tunelu Sozina, potvrđujući sve veći značaj moderne putne infrastrukture za mobilnost, bezbjednost i ekonomski razvoj Crne Gore.

“Prioritetnom dionicom auto-puta „Princeza Ksenija“, od Smokovca do Mateševa, tokom prošle godine prošlo je ukupno 3.212.608 vozila, što predstavlja do sada najveći zabilježeni godišnji promet na ovoj saobraćajnici”, navode iz Monteputa.

U strukturi saobraćaja dominiraju putnička vozila, kojih je evidentirano 2,83 miliona, što potvrđuje značaj auto-puta za svakodnevna i turistička putovanja.

“Znatan udio čine i vozila privrede i javnog prevoza – registrovano je 176.460 lakih teretnih, 121.658 srednjih teretnih, te 67.430 autobusa i teških teretnih vozila”, ističu iz Monteputa.

Istovremeno, tunel Sozina je i u prošloj godini potvrdio status jedne od najfrekventnijih saobraćajnica u državi.

“Kroz tunel je prošlo ukupno 4.152.305 vozila, pri čemu su putnička vozila najzastupljenija sa 3,64 miliona prolazaka. Kada je riječ o teretnom i autobuskom saobraćaju, zabilježeno je 203.741 lakih teretnih, 137.680 srednjih teretnih, kao i 136.055 autobusa i teških teretnih vozila”, dodaju iz Monteputa, javlja CdM.