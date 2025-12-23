Poslanici crnogorskog parlamenta danas nastavljaju rad raspravom o više predloga zakona.

Kako piše na sajtu Skupštine Crne Gore, danas će poslanici razmatrati Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Predlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda, Predlog zakona za sprovođenje regulative (EU) 2023/988 o opštoj bezbjednosti proizvoda, Predlog zakona o kolektivnim tužbama za zaštitu interesa potrošača, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i Predlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj imovini.