Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je juče Skupštini predlog za raspisivanje referenduma o uvođenju otvorenih izbornih lista, a podršku tome zasad su najavili vladajući Pokret Evropa sad (PES) i opozicioni Građanski pokret URA.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Iz opozicione Demokratske partije socijalista (DPS) “Vijestima” su kazali da podržavaju uvođenje otvorenih lista, ali da to treba regulisati izmjenama izbornog zakonodavstva, te da stoga za referendumom nema potrebe.

Milatović je juče poručio da je referendum jedini način da se osigura sprovođenje volje i nametne obaveza poslanicima da rade u interesu građana.

Otvorene liste daju mogućnost preferencijalnog glasanja za pojedinačne kandidate unutar izbornih listi i one postoje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. U Crnoj Gori se primjenjuje proporcionalni izborni sistem sa zatvorenim listama. Prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika, birač može glasati samo za jednu izbornu listu s glasačkog listića, pišu Vijesti.

Poslanik URA-e Zoran Mikić rekao je redakciji da će ta partija podržati predlog za održavanje referenduma, iako, kaže, smatraju da bi trebalo da među donosiocima odluka postoji dovoljno mudrosti i odgovornosti da se otvorene liste uvedu i bez referenduma, kako se ne bi bespotrebno trošili novac i energija građana.

On smatra da bi odluka većine građana na referendumu trebalo da bude dovoljna da svi poslanici daju podršku reformi izbornog sistema.

Na pitanje “Vijesti” da li će podržati predlog Milatovića, juče nijesu odgovorili Demokrate, Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Socijalistička narodna partija, Bošnjačka stranka, albanske partije, Socijaldemokrate...

Poslanik PES-a Vasilije Čarapić, rekao je Televiziji Vijesti da je on početkom godine naveo tu mogućnost (referendum) “kao izlaz iz jedne situcije” i da se u ovom trenutku ne može obezbijediti politička većina da se promijene izborni zakoni u dijelu uvođenja otvorenih lista.

Milatović se već duže zalaže za uvođenje otvorenih lista. On je prije godinu uputio parlamentu inicijativu za reformu izbornog sistema kroz uvođenje otvorenih lista, a nju je tada načelno podržao samo PES.

Iz DPS-a su kazali da je potrebno pristupiti izmjenama izbornog zakonodavstva kako bi se građanima omogućilo da neposredno biraju gradonačelnike i da Crna Gora ima otvorene izborne liste.

“Ipak, ovakve zakonske izmjene neophodno je da budu usvojene konsenzusom, i u tom kontekstu spremni smo za dijalog sa svim ostalim političkim subjektima... Što se referenduma tiče, vjerujemo da za njegovom organizacijom nema potrebe”, kazali su redakciji, dodajući da smatraju da je riječ je o redovnom političkom pitanju o kom treba odlučiti u parlamentu, prenose Vijesti.

“Organizaciju referenduma tumačimo kao jeftin politički trik Milatovića, koji na svaki način pokušava da bude u centru pažnje javnosti, ali mu to, za sada, ne polazi za rukom”, naveli su iz DPS-a.

Zoran Mikić podsjeća da Crnu Goru otvorene liste svakako očekuju u budućnosti prilikom izbora za Evropski parlament, “tako da je jasno da je ovaj model nemoguće izbjeći”.

“Jedino što mogu partije i pojedinci koji su protiv otvorenih izbornih lista jeste da nam izgube nekoliko dragocjenih godina...”, naveo je Mikić.

Podsjetio je da se URA od osnivanja zalaže za uvođenje otvorenih lista. Kako je rekao, od svih sistema otvorenih lista, Crnoj Gori je najbliži onaj koji se trenutno primjenjuje na Kosovu. Prema tom sistemu, kako je objasnio, birač bi prvo zaokružio izbornu listu, a onda i do pet kandidata s liste, zaokružujući njihov redni broj na listi. U parlament bi ulazili oni kandidati s liste koji osvoje najveći broj preferencijalnih, odnosno direktnih glasova, pišu Vijesti.

“To znači da bi se redosljed koji predlože partije na listi promijenio u skladu s onim što je direktan izbor građana”, rekao je Mikić.

URA je, kako je dodao, spremna da predloži ovaj model i da ga predstavi široj javnosti, ali dodaje da su željeli da pokušaju s kolegama iz parlamenta da zajednički dođu do modela otvorenih listi.