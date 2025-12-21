Najveći problem, kako ističe Mijović, odnosi se na dugogodišnje kršenje obaveza Crne Gore zbog rada elektrane nakon isteka privremenih rokova za usklađivanje sa evropskim standardima.

Ekonomski analitičar Dejan Mijović poručio je da ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović ima obavezu da javnosti objasni odluke Ministarskog sastanka Energetske zajednice koje se tiču Termoelektrane (TE) Pljevlja.

„Problem nije u privremenom održavanju TE Pljevlja u pogonu, već u ćutanju o razmjerama stvarnog problema. Ministar mora objasniti stanje građanima i tražiti njihovu podršku za teško, ali neizbježno rješenje“, naveo je Mijović u saopštenju.

On je podsjetio da su mediji izvještavali o „uspješnim razgovorima“ predstavnika Vlade sa čelnicima EU i Energetske zajednice, ali nije jasno šta je Crna Gora konkretnim pregovorima postigla niti da li je došlo do napretka u rješavanju ključnih političkih pitanja.

Najveći problem, kako ističe Mijović, odnosi se na dugogodišnje kršenje obaveza Crne Gore zbog rada elektrane nakon isteka privremenih rokova za usklađivanje sa evropskim standardima. „Energetska zajednica je utvrdila da elektrana može nastaviti rad samo ako ispuni stroge standarde koji važe za nove postrojenja, što TE Pljevlja trenutno ne čini“, naglašava Mijović.

On dodaje da su među odgovornima i uticajni politički funkcioneri, jer zatvaranje elektrane nosi ne samo energetske, već i političke i lične konsekvence. „Ćutanje ministra djeluje kao svjesna politička odluka. Ako se to nastavi, javnost će opravdano zaključiti da je cilj zaštita pojedinaca, čak i po cijenu interesa društva i odgađanja članstva u EU“, zaključio je Mijović.