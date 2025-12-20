Obavezne rezerve naftnih derivata formiraće se postepeno, u skladu sa zakonom i akcionim planom Vlade, uz princip transparentnog i tržišno neutralnog poslovanja, sa ciljem očuvanja maksimalne dostupnosti rezervi u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO

Uprava za ugljovodonike planira da naredne godine utroši između 9 i 12 miliona eura za kupovinu dizel goriva za formiranje obaveznih naftnih rezervi, navodi se u godišnjem planu koji je usvojila Vlada.

Prema planu, tokom naredne godine Uprava će kupiti između 12 i 16 hiljada metričkih tona dizela, zavisno od finansijskih sredstava i raspoloživih skladišnih kapaciteta. Fizička isporuka dizela planirana je za decembar, dok će skladištenje biti primarno u Terminalu Bar, u kapacitetima državnog vlasništva i Jugopetrola. U slučaju nedostatka prostora, moguće je kratkoročno skladištenje u inostranstvu.

Obavezne rezerve naftnih derivata formiraće se postepeno, u skladu sa zakonom i akcionim planom Vlade, uz princip transparentnog i tržišno neutralnog poslovanja, sa ciljem očuvanja maksimalne dostupnosti rezervi u Crnoj Gori.