Druga sjednica drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj zakazana je za 23. decembar, na kojoj će se naći Predlog Odluke o budžetu za 2026. godinu, koji je planiran u iznosu od 23,862 miliona eura.
To je više za 24,19 odsto, odnosno za 4,648 miliona eura, u odnosu na plan budžeta za 2025. godinu, koji je rebalansom utvrđen na iznos od 19,214 miliona eura.
Vlast je planirala da na osnovu lokalnih poreza, taksi, naknade i ostalih prihoda u narednoj godini prikupi 13,36 miliona eura, a od poreza na dohodak fizičkih lica, koncesionih i drugih naknada za korišćenje prirodnih dobara koje dodjeljuje država i godišnje naknada pri registaciji vozila 2,7 miliona eura. Sredstva prenesena iz prethodne godine iznose dva miliona eura, donacije milion, transferi 4,35 miliona eura, a pozajmice i krediti 400 hiljada eura.
Kapitalni izdaci planirani su u iznosu 6,87 miliona eura.
Planirano je da Sekretarijat za investicije za rekontrukciju Kosovske ulice - I faza uloži pola miliona eura, za izgradnju Ulice 18 i dijela Ulice pet koje povezuju Solanski put sa Bulevarom Teuta, 600 hiljada eura, a za uređenje Trga Skenderbega kod zgrade Opštine 150 hiljada eura.
Izgradnja parkinga u Ulici turizam između novog i starog mosta na Port Mileni koštaće 128 hiljada eura, izgradnja kanalizacija i kolektora 200 hiljada eura, proširenje privezišta Mandrać 250 hiljada eura, uređenje trotoara D. S. Filipaj 250 hiljada eura...
Izdaci za lokalnu infrastrukturu Sekretarijata za komunalne i stambene djelatnosti iznose 1,18 miliona eura. Za izgradnju trotoara i kružnog toka Vladimirske Krute - Centar Vladimir, prva faza, planirano je 150 hiljada eura koliko i za uređenje centra Vladimira. Za uređivanje gradskog parka planirano je 150 hiljada eura, a za rekonstrukciju opštinskih i nekategorisanih puteva 200 hiljada eura.
Na sjednici 23. decembra naći će se i predlozi Programa rada Skupštine za 2026, Programa uređenja prostora, Odluke o donošenju Programa razvoja kulture za period 2025-2029. u Opštini Ulcinj, Odluke o donošenju Lokalnog plana iz oblasti invaliditeta za period 2025-2027. u Opštini Ulcinj, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO “Parking servis” Ulcinj za 2026, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan DOO “Vodovod i kanalizacija” Ulcinj za 2026. i Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalne djelatnosti” Ulcinj za 2026.
Takođe, na dnevnom redu je i predlog rješenja o imenovanju Savjeta DOO RTUL.