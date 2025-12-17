Preduzeću “Čistoća” za održavanje higijene na ulicama i saobraćajnicama u Podgorici biće potrebno nešto više od 3,2 miliona eura, što je za 15 odsto više od planiranih 2,8 miliona eura, koliko je za njih planirano u budžetu Glavnog grada za narednu godinu.

Izvor: Čistoća Podgorica

To se, pored ostalog, navodi u programu rada tog preduzeća za 2026, o kojem će odbornici raspravljati tokom sjednice zakazane za 23. decembar.

Zbog obima posla i ograničenijih budžetskih izdvajanja, proizilazi iz Programa, “Čistoća” će morati da koristi “dio sredstava iz prihoda ostvarenih od obavljanja dopunskih i drugih djelatnosti”.

“... Uz sprovođenje daljih mjera štednje i racionalizacije na svim nivoima. Planirana, opredijeljena sredstva u budžetu Glavnog grada za 2026. godinu za ostale poslove i usluge, koji obuhvataju: veterinarske usluge u Skloništu za napuštene i izgubljene kućne ljubimce, produbljavanje i čišćenje vodotoka od lokalnog značaja, uklanjanje i sanaciju neuređenih odlagališta. To iznosi 400.000 eura”, piše u dokumentu, koji potpisuje direktor tog preduzeća Denis Hot, prenose Vijesti.

U programu “Čistoće” ističe se da bi ukupni prihodi planirani za narednu godinu trebalo da iznose 13.212.909, a rashodi 11.723.656 eura.

Prema tom dokumentu, za ručno čišćenje ulica, bulevara, trgova trebalo bi da se izdvoji gotovo 723.000 eura.

Mašinsko čišćenje saobraćajnica trebalo bi da iznosi 729.060, sakupljanje i transport kabastog i drugog otpada sa javnih površina 628.237, a pročišćavanje parkova i šuma 167.379 eura.

“Upravljanje i održavanje reciklažnih dvorišta i mobilnog dvorišta i sakupljanje i transport odloženog otpada trebalo bi da iznose 198.330 eura. Za pročišćavanje ulica, bulevara, trgova i trotoara izdvojeno je 124.086, dok će održavanje čistoće javnih toaleta koštati 61.520 eura”, ističe se, kako javljaju Vijesti.

Navodi se i da višegodišnje nelegalno odlaganje otpada na javnim uređenim i neuređenim površinama, građevinskog materijala, biljnog i baštenskog otpada predstavlja problem “koji zahtijeva sistemsko rješenje”. Tako je glavnom gradskom komunalnom preduzeću u planu da za to izdvoji 628.237 eura.

Podsjećaju i da se na teritoriji Podgorice nalazi pet reciklažnih dvorišta, dok je jedno postavljeno u zetskoj opštini.

“U protekloj godini u upotrebi je bilo i jedno mobilno reciklažno dvorište. Stečena iskustva potvrdila su potrebu za ovakvim sadržajem, pa je realno za očekivati da će i građani i u 2026. godini u većoj mjeri koristiti mobilno reciklažno dvorište. Troškovi rada i održavanja reciklažnih dvorišta za 2026. godinu planirani su u iznosu od 198.330 eura”.

Programom rada “Čistoće” za 2026. obuhvaćeno je i pitanje zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca.

Ističe se da se transportom, smještajem, udomljavanjem i čuvanjem životinja trenutno bavi osam zaposlenih.

“Troškovi planirani za obavljanje ovih poslova, koji uključuju zarade radnika i druga primanja, u 2026. godini planirani su u iznosu od 165.000 eura. Pružanje ostalih usluga odnosiće se na veterinarske, a koje su vezane za tretman napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca u skloništu na Vrelima ribničkim, produbljavanje i čišćenje vodotoka od lokalnog značaja i sredstva za pokriće troškova za uklanjanje i sanacije neuređenih odlagališta raznog otpada. Za izvršavanje ovih poslova opredijeljena su sredstva u iznosu od 400.000 eura”, piše u dokumentu.