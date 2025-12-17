Zaključuje se da Budžet za 2026. godinu obezbjeđuje stabilan okvir za funkcionisanje Prijestonice Cetinje i realizaciju planiranih aktivnosti u narednom periodu.

Izvor: MONDO

Skupština Prijestonice Cetinje saopštila je da je jednoglasno usvojila na današnjoj sjednici Budžet za 2026. godinu vrijedan 17.100.000 eura.

“Plan Budžeta za 2026. godinu je povećan, kako je saopštio sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Savo Borozan, jer se očekuje realizacija dugoročnog kredita za unapređenje sistema vodosnabdijevanja u Prijestonici Cetinje. Povlačenje kreditnih sredstava u iznosu od 2.000.000 € odnose se na finansiranje troškova projektovanja, izvođenje radova i stručni nadzor nad izvođenjem radova na unapređenju sistema snabdijevanja vodom. Kapitalne donacije u iznosu od 700.000 € odnose se na nepovratna sredstva koja će Prijestonici biti dodijeljena od strane Zapadno balkanskog investicionog fonda (WBIF) radi realizacije navedenog projekta”, preciziraju iz Skupštine Prijestonice.

Pored redovnog funkcionisanja servisa i servisiranja tekućih obaveza, Budžetom su, kako navode, planirani i novi servisi iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

“Uz postojeće mjere, poput besplatnog vrtića, medicinski potpomognute oplodnje i isplate naknada po osnovu rođenja djeteta, planirano je i subvencionisanje dijela troškova zakupa stana za mlade bračne parove, kao i subvencije dijela troškova za vodosnadbijevanje domaćinstava u stanju socijalne potrebe”, navodi se u saopštenju.

Iz Skupštine Prijestonice ističu da su budžetom obuhvaćena i sredstva za besplatan prevoz starijih sugrađana, nastavak geronto programa u saradnji sa Crvenim krstom, stručnu pomoć korisnicima psihoaktivnih supstanci, kao i finansiranje novoformiranog servisa „Kuća zdravlja“. Posebna pažnja biće, kažu, posvećena preventivnim programima i podršci licima u stanju socijalne potrebe.

“Za potrebe investicionog održavanja stambenih objekata planirano je 170.000 eura, kojima će Prijestonica podržati adaptaciju fasada i krovova, u skladu sa Zakonom o etažnoj svojini i Javnim pozivom”, navode iz Skupštine Prijestonice.

Zaključuje se da Budžet za 2026. godinu obezbjeđuje stabilan okvir za funkcionisanje Prijestonice Cetinje i realizaciju planiranih aktivnosti u narednom periodu.