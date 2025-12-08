“Vojinu Katniću je, na lični zahtjev, 1. decembra prestao mandat na radnom mjestu pomoćnik izvršnog direktora”, saopštili iz Čistoće na čijem je čelu Denis Hot.

Izvor: Čistoća Podgorica

Podgorička Čistoća ostalo je bez jednog pomoćnika izvršnog direktora jer je Vojinu Katniću, na lični zahtjev, prestao mandat. Katnić je godinama bio pomoćnik direktora Sektora za ekonomsko-finansijske, opšte i pravne poslove u ovom preduzeću, piše Dan.

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta raspisan je 5. decembra. U konkursu se navodi da kandidat mora imati završen Ekonomski ili Pravni fakultet i radno iskustvo od 36 mjeseci.

Takođe, navodi se i da je trajanje zaposlenja 48 mjeseci, te da mjesečna zarada iznosi 1.190 eura. Zainteresovani kandidati prijavu mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Čistoća ima i pomoćnicu izvršnog direktora za Sektor za tehničko-operativne poslove, a tu funkciju obavlja Slobodanka Čabarkapa.

“Pomoćnici direktora u Sektoru za tehničko-operativne poslove, Slobodanki Čabarkapi, mandat ističe 31. maja 2026. godine, te u ovom trenutku nije razmatrana odluka o eventualnom produženju mandata”, naveli su iz Čistoće.

U Sektoru za ekonomsko-finansijske, opšte i pravne poslove obavljaju se računovodstveni, finansijski, komercijalni, opšti i pravni poslovi.

U okviru ovog sektora rade služe računovodstva, finansija, naplate, komercijale, za ljudske resurse i pravne poslove, Služba zaštite, obezbjeđenja i opštih poslova, Služba za upravljanje otpadom, plan, analizu i investicije, kao i odjeljenja za upravljanje otpadom i za plan, analizu i investicije.