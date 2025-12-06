Izvještaj pokazuje da je do kraja oktobra ostvaren budžetski deficit od 118 miliona eura, iako pojedini planirani rashodi u iznosu od 126,4 miliona nijesu bili realizovani.

Izvor: Vlada Crne Gore

Država se je od početka godine zadužila oko milijardu i po eura, od čega je 770 miliona iskorišćeno za vraćanje starih dugova, 250 miliona za kapitalne projekte, dok je preostalih 500 miliona namijenjeno pokrivanju ovogodišnjeg budžetskog deficita i formiranju depozita za narednu godinu. Prema izvještaju o realizaciji budžeta za period januar–oktobar, ukupno je povučeno 957 miliona eura, pri čemu je vraćeno 748 miliona ranijih obaveza. U novembru i decembru država je dodatno emitovala 50 miliona kroz domaće obveznice, uzela 450 miliona eura inostranog kredita i povukla oko 30 miliona iz ranije odobrenih projektnih aranžmana. Vlada je u potpunosti iskoristila mogućnosti zaduženja predviđene budžetom – do 900 miliona za pokrivanje deficita i refinansiranje duga, kao i dodatnih 500 miliona za formiranje fiskalne rezerve, pišu Vijesti.

Sljedeće godine dospijevaju obaveze u iznosu od 388 miliona eura, a već je obezbijeđen kredit od 450 miliona za njihovo izmirenje. Novi budžet ponovo predviđa zaduženje od 500 miliona za ove iste obaveze, ali i dodatno zaduživanje do jedne milijarde eura radi fiskalne rezerve za 2027. godinu. Istovremeno, iako je postojao prostor da se država tokom ove godine zaduži za još 1,13 milijardi kroz povoljne aranžmane za infrastrukturne i razvojne projekte, realizovano je manje od 100 miliona, pa je većina tih projekata prebačena u narednu godinu.

Izvještaj pokazuje da je do kraja oktobra ostvaren budžetski deficit od 118 miliona eura, iako pojedini planirani rashodi u iznosu od 126,4 miliona nijesu bili realizovani. Da su plaćeni svi planirani troškovi, deficit bi iznosio 244 miliona. Izvorni prihodi su iznosili 2,34 milijarde eura, što je 35 miliona manje u odnosu na plan, ali ipak 28,5 miliona više nego prošle godine. Najveći rast zabilježen je kod PDV-a, dok je naplata doprinosa za PIO bila značajno ispod plana. Za isplatu penzija potrošeno je 660 miliona eura, što je dovelo do deficita Fonda PIO od 387 miliona, pišu Vijesti.

Ukupni budžetski izdaci za deset mjeseci iznosili su 2,46 milijardi, odnosno manje od planiranih 2,59 milijardi, prije svega zahvaljujući manjim troškovima plata, transfera i materijalnih rashoda. U oktobru je zabilježen pad prihoda jer donacije i transferi iz EU nijesu realizovani u očekivanom obimu – umjesto 28,2 miliona, stiglo je tek 4,5 miliona. Tako je deficit u oktobru iznosio 32,3 miliona i bio je pokriven povlačenjem sredstava iz depozita i dodatnim zaduženjem.