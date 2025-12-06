Iako letjelica više nema motore ni dio originalne kabinske opreme, plan je da bude demontirana, transportovana na novu lokaciju i ponovo sastavljena kao restoran.

Na livadi u Ulici Partizanski put, u podgoričkom naselju Tološi, nalazi se posljednja letjelica nekadašnjeg nacionalnog avio-prevoznika Montenegro Airlinesa. Foker 100, koji je nakon gašenja kompanije godinama stajao na sporednoj pisti Aerodroma Podgorica, uskoro bi mogao dobiti potpuno novu namjenu – biće pretvoren u tematski restoran.

Kako piše Podgorički vremeplov, avion je na javnoj licitaciji kupio privatni investitor Bojan Dragaš, koji u nekadašnjem simbolu crnogorskog vazduhoplovstva vidi potencijal za jedinstven ugostiteljski projekat.

Iako letjelica više nema motore ni dio originalne kabinske opreme, plan je da bude demontirana, transportovana na novu lokaciju i ponovo sastavljena kao restoran. Dragaš želi da enterijer zadrži autentičan izgled putničke kabine, uz savremena ugostiteljska rješenja – sjedišta nalik avionskim, karakteristične prozore, ambijentalno osvjetljenje i dekoraciju inspirisanu zlatnim dobom MA.

Prema riječima investitora, cilj je da novi prostor postane turistička zanimljivost i mjesto za porodična okupljanja, dječije rođendane, tematske večeri i atraktivna fotografisanja.

„Šteta je da ovakav komad istorije propadne. Ljudi će moći da uđu, sjednu, jedu i uživaju u ambijentu u kakvom možda nikada nijesu letjeli“, kazao je Dragaš.