“Posebna pažnja tokom postupka posvećena je predstavljenim planovima razvoja i unapređenja poslovanja u narednom mandatu”, naglasili su.

Izvor: EPCG

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, na današnjoj redovnoj 41. sjednici, imenovao je Zdravka Dragaša za izvršnog direktora kompanije, piše CdM.

Dragaš je, kako se navodi u saopštenju, izabran nakon sprovedenog javnog konkursa i kompletne procedure koja je obuhvatila pregled i obradu prijava od strane stručne komisije, te intervjue koje je sprovela Komisija za imenovanje.

“Posebna pažnja tokom postupka posvećena je predstavljenim planovima razvoja i unapređenja poslovanja u narednom mandatu”, naglasili su.

Dodali su da je Zdravko Dragaš rođen 1972. godine u Podgorici. Diplomirani je elektroinženjer, član Inženjerske komore Crne Gore i posjeduje više od dvadeset godina iskustva u energetskom sektoru.

“Profesionalnu karijeru započeo je 2000. godine kao projekt menadžer i izvršni direktor u više privrednih društava. Osnivač je i vlasnik kompanije CEMA iz Podgorice, specijalizovane za projektovanje, izvođenje i nadzor građevinsko-instalaterskih radova. U obrazloženju odluke, Odbor direktora je istakao da Dragaš, svojim stručnim znanjem, dugogodišnjim iskustvom u realnom sektoru i menadžerskim kompetencijama, u potpunosti ispunjava visoke standarde potrebne za vođenje jedne od najvažnijih državnih kompanija”, piše u saopštenju.

Kako su zaključili iz EPCG, preuzimanjem dužnosti, novi izvršni direktor će, zajedno sa svojim timom, posvećeno raditi na ostvarivanju strateških ciljeva EPCG, koji obuhvataju stabilnost elektroenergetskog sistema, razvoj novih energetskih projekata i kontinuirano unapređenje efikasnosti poslovanja.