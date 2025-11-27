Član Senata Državne revizorske institucije (DRI) Siniša Čađenović je kandidat za predsjednika Senata.

Ova institucija je od jula 2022. godine bez predsjednika Senata kada je istekao devetogodišnji mandat tadašnjem predsjedniku Milanu Daboviću, piše CdM.

Čađenović bi danas trebalo da bude saslušan na skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, nakon što je prihvatio kandidaturu. To je predviđeno članom 73a Poslovnika Skupštine Crne Gore i riječ je o konsultativnom saslušanju.

Čađenović je radni anganžman kao pripravnik počeo u DRI 2005. godine.

“Čađenović ima blizu 20 godina iskustva u DRI u oblasti revizije i finansija. Za člana Senata izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, jula 2024. godine. Kao član Senata je ujedno i rukovodilac Sektora III, koji je odgovoran za sprovođenje finansijskih revizija i revizija usklađenosti poslovanja državnih fondova, subjekata iz oblasti ekonomskog razvoja, energetike, zdravlja, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i revizija informacionih sistema”, navodi se na sajtu DRI.

Izborom Čađenovića na ovu poziciju i formalno će biti zaokružen cijeli proces popune upražnjenih mjesta u DRI što je bio i zahtjev Evropske komisije.

“Potrebno je obezbijediti efikasno funkcionisanje spoljne revizije imenovanjem predsjednika DRI”, navodi EK u posljednjem izvještaju o napretku Crne Gore.

Po Zakonu o DRI (član 39) predsjednik Senata predsjedava Senatom, predstavlja i zastupa Instituciju, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje najstariji član Senata.

U Senatu DRI su, osim Čađenovića, i Milan Dabović, Branislav Radulović, Vesna Mihailović i Milan Popović.