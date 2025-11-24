Najavio je ispunjenje ključnih obaveza do 2027. i uvođenje 57 novih elektronskih servisa tokom ove godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar javne uprave Maraš Dukaj rekao je u "Bojama jutra" da je Evropska komisija u izvještaju za 2025. godinu prepoznala jasan napredak Crne Gore u modernizaciji i digitalizaciji javne uprave. Najavio je ispunjenje ključnih obaveza do 2027. i uvođenje 57 novih elektronskih servisa tokom ove godine.

Reformski paket obuhvata profesionalizaciju administracije, strože kriterijume zapošljavanja i racionalizaciju radnih mjesta.

U upravi je trenutno 10.318 zaposlenih, dok sistematizacija predviđa oko 16.000, uz očekivani odlazak blizu 3.000 radnika u penziju do kraja 2026.

Dukaj tvrdi da će Agencija za sajber bezbjednost biti formirana do kraja godine, koja će, u skladu s evropskom NIS2 direktivom, preuzeti centralnu ulogu u kreiranju i sprovođenju nacionalnih politika sajber zaštite i nadzoru ključnih informacionih sistema, pišu Vijesti.

Kad ćemo mi dobiti šefa agencije i je li tačno da Vlada ne želi da to bude vaše rješenje za posljednje, bilo je pitanje u ,,Bojama jutra".

Dukaj: Ja nemam tu informaciju. Ministarstvo javne uprave, odnosno ministar javne uprave, usljed zakona je predložio eksperta kao svim drugim oblastima. koji i do sad radi, isto i za direktora agencije. Čovjeka koji je 18 godina u sistemu, koji ima sve licence, bukvalno pripravnički staž je počeo, odnosno započeo u istom ministarstvu i koji ispunjava sve kriterijume. Ja tu informaciju nemam i nadam se i ponavljam da je formiranje agencije...

Nemate informaciju da vaše rješenje nije dobro?

Dukaj: Nemam. Nemam tu informaciju.

A kad mislite da ćete formirati agenciju? Imate li tu informaciju?

Dukaj: Mislim da to nije pitanje za mene.