Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj saopštio je da će predložiti Vladi da obaveže kompaniju One da ukloni Huawei i ZTE opremu iz upotrebe, te da novi državni Data centar ne smje biti opremljen tehnologijom tih proizvođača.

"Kao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja, u potpunosti podržavam stav Sjedinjenih Američkih Država o ozbiljnim bezbjednosnim rizicima koje predstavlja oprema kineskih proizvođača u ključnim komunikacionim sistemima. Kao NATO saveznik, Crna Gora mora slijediti najviše evroatlantske bezbjednosne standarde", naveo je Đeljošaj u saopštenju, pišu Vijesti.

Istakao je da su zato, kroz izmjene zakona koje je inicirao, obezbijedili da Vlada ima jasnu pravnu osnovu da ograniči ili zabrani korišćenje opreme koja ugrožava nacionalnu bezbjednost.

"U tom duhu, predložiću Vladi da obaveže kompaniju One da ukloni Huawei i ZTE opremu iz upotrebe, kao i da novi državni Data centar ne smije biti opremljen tehnologijom navedenih proizvođača ili drugih dobavljača visokog rizika. Crna Gora mora graditi sigurne, moderne i pouzdane digitalne sisteme u potpunoj saradnji sa svojim ključnim partnerima: SAD i NATO savezom", zaključo je Đeljošaj.