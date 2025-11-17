Radulović je dobio podršku 46, a Raičević 47 poslanika, dok je za Šćepanovića glasalo 30 poslanika, a 17 bilo uzdržano.

Izvor: MINA

Skupština Crne Gore izabrala je danas Sekulu Raičevića, Veselina Šćepanovića i Sanju Radulović za članove Tužilačkog savjeta (TS).

Raičević i Šćepanović izabrani su za članova TS iz reda uglednih pravnika koji nijesu advokati, na predlog skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe iz uprave, dok je Radulović izabrana za članicu Savjeta iz reda advokata, na predlog Advokatske komore, pišu Vijesti.

