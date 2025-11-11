Tender je raspisan krajem avgusta, trajao je do početka novembra a procijenjena vrijednost mu je bila 2.335.300 eura. Na odluku o izboru izvođača postoji mogućnost žalbe u roku od deset dana.

Ministarstvo javnih radova je na tenderu za adaptaciju stare zgrade Vlade za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), izabralo 2.333.325 eura vrijednu zajedničku ponudu nikšićkih firmi “Ramel”, “LD gradnja”, “Stambeno” i danilovgradskog “Timinga”.

Tender je raspisan krajem avgusta, trajao je do početka novembra a procijenjena vrijednost mu je bila 2.335.300 eura. Na odluku o izboru izvođača postoji mogućnost žalbe u roku od deset dana.

“Ramel” i ostale kompanije će imati najmanje mjesec i po a najviše tri mjeseca, da urade posao adaptacije dok će za radove morati da garantuju makar dvije godine. Na tenderu je učestvovao i “Bemax”, sa podugovaračima “Montinspekt”, “Bauriss” i “Termosistem”, ali su isključeni zbog nepravilno ispunjene izjave.

“Vlada Crne Gore i Ministarstvo javnih radova ostaju posvećeni transparentnom i efikasnom sprovođenju javnih nabavki, kao i unapređenju infrastrukture u službi javnog interesa. Sprovođenjem ove javne nabavke, SDT i SPO će dobiti adekvatne prostorne kapacitete, pogodne za nesmetano obavljanje svoje funkcije, koja je od velikog značaja za jačanje vladavine prava i proves pristupanja EU”, saopštili su ranije iz Ministarstva javnih radova.

Izvršnoj vlasti je trebalo više od tri godine da napravi prve korake kako bi se zgrada stara vlade, koja je godinama prazna, poslije nekoliko zaključaka donijetih tokom 43. i 44. Vlade, renovirala i prilagodila za potrebe SDT-a i SPO.

Vrhovno državno tužilaštvo ranije je u odgovoru “Vijestima” saopštilo da nedostatak adekvatnog radnog prostora ozbiljno otežava efikasno funkcionisanje Specijalnog državnog tužilaštva.