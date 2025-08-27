U saopštenju Vladinog resora na čijem je čelu Majda Adžović navodi se da procijenjena vrijednost nabavke, bez PDV-a, iznosi 1.930.000 eura.

Ministarstvo javnih radova saopštilo je danas da je raspisalo javnu nabavku za izvođenje radova na adaptaciji stare zgrade Vlade Crne Gore, koja će biti prilagođena za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

U saopštenju Vladinog resora na čijem je čelu Majda Adžović navodi se da procijenjena vrijednost nabavke, bez PDV-a, iznosi 1.930.000 eura.

"Vlada Crne Gore i Ministarstvo javnih radova ostaju posvećeni transparentnom i efikasnom sprovođenju javnih nabavki, kao i unapređenju infrastrukture u službi javnog interesa. Sprovođenjem ove javne nabavke, SDT i SPO će dobiti adekvatne prostorne kapacitete, pogodne za nesmetano obavljanje svoje funkcije, koja je od velikog značaja za jačanje vladavine prava i proves pristupanja EU", ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva javnih radova su kazali da je rok za otvaranje ponuda 30. septembar 2025. godine u deset časova.

"Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju putem sljedećeg linka: https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/98578", piše u saopštenju.