Izgradnja samog skijališta koštala je devet miliona eura

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

Ministarstvo turizma nema 18 hiljada eura da Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS) plati troškove priključenja novoizgrađene žičare na Štedimu - Hajla, zbog čega traži da taj trošak snosi Ministarstvo javnih radova, navedeno je u Informaciji o potrebi zaključenja Ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju za šestosjednu isklopivu žičaru na lokalitetu “Hajla i Štedim”, koju je u četvrtak usvojila Vlada, pišu Vijesti.

Izgradnja samog skijališta koštala je devet miliona eura, ali su i drugi radovi procijenjeni na još 11 miliona eura. Sada je potrebno platiti troškove priključenja na električnu mrežu da bi skijalište moglo proraditi.

Uz Informaciju koju je Vlada objavila nalazi se i Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju između Ministarstva turizma kao korisnika i CEDIS-a kao izvođač.

U ugovoru pišu obaveze CEDIS-a da izgradi ili prilagodi opremu koja se odnosi na trafo-stanice i dalekovode, kao i da obračuna naknadu za priključnu snagu, a da korisnik, Ministarstvo turizma, prije priključenja objekta na distributivni sistem električne energije, ima obavezu da plati ovu naknadu za priključenje. Prema obračunu iz ugovora ukupna naknada za priključnu snagu žičare iznosi 17.990,81 euro sa porezom na dodatu vrijednost, a rok plaćanja je 15 dana od zaključenja ugovora.

“Kako Ministarstvo turizma u svom programskom budžetu nema opredijeljena sredstva za svrhu plaćanja priključenja objekta šestosjedne žičare na elektro-distributivni sistem, predlažemo da uplatu predmetne naknade za priključnu snagu izvrši Ministarstvo javnih radova, s obzirom na to da se kroz kapitalni budžet, potprogram “Unapređenje turističke ponude”, i finansira izgradnja kompletnog razvojnog projekta Ski-centra ‘Hajla-Štedim’”, navedeno je u informaciji koju je usvojila Vlada, prenose Vijesti.

U obrazloženju se navodi da se kroz kapitalni budžet realizuje šest razvojnih projekata iz potprograma “Unapređenje turističke ponude”, među kojima i Ski-centar “Hajla-Štedim” u Opštini Rožaje.

“Izgradnja ovog ski-centra se realizuje kao višegodišnji projekat i obuhvata radove na izgradnji putne infrastrukture, objekta bazne stanice (izgradnja uslužno-servisnog objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektroenergetske mreže, žičare, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski-staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme. Investitor navedenog razvojnog projekta je Ministarstvo turizma, a realizaciju sprovodi Ministarstvo javnih radova, kao naručilac svih radova. Ugovor sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova na izgradnji šestosjedne isklopive žičare po principu “projektuj i izgradi”, vrijednosti 8.999.375 eura, potpisan je 01.07.2019. godine sa izvođačem “Strucon” iz Sarajeva, dok je oprema žičare proizvod firme “Bartholet” iz Švajcarske”, piše u obrazloženju informacije, pišu Vijesti.

Navedeno je i da je izvođač uveden u posao u septembru 2020. godine, kao i da je završetak radova usklađen sa završetkom elektroenergetske infrastrukture.

Ministarstvo turizma je CEDIS-u poslalo zahtjev za zaključivanje ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju za šestosjednu žičaru na lokalitetu “Hajla-Štedim” 12. septembra ove godine. Kako navode, CEDIS im je nakon toga poslao predlog ugovora na potpisivanje u kojem je, između ostalog, naveden iznos naknade kao uslov za priključenje.