Magistar ekonomskih nauka i rukovodilac Službe za internu reviziju u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, Predrag Radunović, povukao je svoju kandidaturu za člana Senata Državne revizorske institucije (DRI).

U pismu koje je uputio Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, Radunović je naveo da iako smatra da u potpunosti ispunjava sve zakonske uslove, ne želi da uđe u instituciju „pod bilo kakvom sjenkom sumnje“.

– „Ne želim da u instituciju koja treba da bude čuvar zakonitosti i transparentnosti u radu drugih ulazim pod bilo kakvom sjenkom sumnje. Zahvaljujem svima koji su u meni prepoznali odgovornog i kompetentnog kandidata. Ostalim kandidatima želim uspjeh, a ja ostajem otvoren za saradnju u oblastima u kojima mogu doprinijeti javnom interesu, vjerujući da će neke buduće prilike biti lišene političkih tenzija,“ poručio je Radunović, prenosi RTCG.

Podsjetimo, vladajuća većina je prije dva dana predložila Radunovića za petog člana Senata DRI, što je izazvalo oštre reakcije opozicije, koja je tvrdila da on ne ispunjava uslove konkursa. Na Odboru za ekonomiju Radunović je dobio podršku sedam članova iz redova vlasti, uprkos tvrdnjama da nema zakonom propisanih 10 godina iskustva u javnim finansijama, prenosi portal DAN.

Opozicija je ranije saopštila da Radunović sa stručnim osposobljavanjem ima 10 godina i devet mjeseci radnog iskustva, te da se osposobljavanje od devet mjeseci računa kao 12 mjeseci radnog staža, što, kako su naveli, ne zadovoljava zakonski kriterijum.