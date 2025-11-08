Cijene hrane pale su i u oktobru, drugi mjesec zaredom, odražavajući znatno jeftinije mlijeko i meso zahvaljujući obilnoj ponudi, saopštila je agencija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Cijene hrane pale su i u oktobru, drugi mjesec zaredom, odražavajući znatno jeftinije mlijeko i meso zahvaljujući obilnoj ponudi, saopštila je agencija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (UNFAO).

FAO-ov indeks cijena korpe osnovnih prehrambenih proizvoda iznosio je u oktobru u prosjeku 126,4 boda i bio je niži 1,6 odsto nego u septembru, prema revidiranom podatku.

U septembru su cijene na mjesečnom nivou pale jedan odsto, prenosi Hina.

Indeks za oktobar pokazuje da su se cijene osnovnih prehrambenih proizvoda uglavnom zadržale na nivo iz istog prošlogodišnjeg mjeseca.

Najsnažnije je i u oktobru pojeftinio šećer, 5,3 odsto u odnosu na septembar, a cijene su mu se spustile na najniži nivo od kraja 2020. godine, zahvaljujući dobrom rodu šećerne trske u Brazilu i očekivanih boljih rezultata u Tajlandu i Indiji.

Cijene mlijeka i mliječnih proizvoda pale su 3,4 odsto u odnosu na septembar, uz znatno jeftinije mlijeko u prahu i maslac, zahvaljujući obilnoj ponudi iz Evropske unije (EU) i Novog Zelanda.

Značajno je pojeftinilo i meso, dva odsto u odnosu na septembar, odražavajući znatno niže cijene svinjetine i mesa živine. Govedina je pak ponovo poskupila zbog snažne svjetske potražnje.

“Cijene žitarica pale su u oktobru 1,3 odsto u odnosu na septembar. Pšenica je pojeftinila jedan odsto, uz poboljšane izglede za proizvodnju na sjevernoj hemisferi. Snažniji pad cijena zakočili su izvještaji o slabijem rodu kukuruza u EU, a potencijalno i u SAD-u”, rekli su iz UNFAO.

Blago su porasle i cijene biljnih ulja, 0,9 odsto u odnosu na septembar, uz najvišu vrijednost indeksa od jula 2022. godine. Cijene suncokretovog ulja porasle su u oktobru četvrti mjesec zaredom, u prvom redu zbog kašnjenja žetve u crnomorskoj regiji.