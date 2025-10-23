Povrće je generalno pojeftinilo...

Izvor: Glavni grad Podgorica

Kako CdM saznaje, dok su cijene povrća uglavnom bilježile pad, posebno cijene kupusa, kelja i krompira, rast su zabilježili proizvodi životinjskog porijekla i biljna ulja.

Prema najnovijem izvještaju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prosječna veleprodajna cijena sirovog mlijeka iznosila je 0,49 eura po kilogramu, što je rast od 2,08 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Cijena telećeg mesa porasla je za više od 25 odsto, dok je polumasni svježi sir zabilježio rast od 4,43 odsto, navodi CdM.

Kod uvoznih proizvoda, najveći rast bilježi biljno ulje, čija je prosječna cijena porasla za više od 32 odsto u odnosu na oktobar 2024. godine, dok je pileće meso zabilježilo blagi rast od 2,78 odsto.

S druge strane, povrće je generalno pojeftinilo. Cijene kupusa su pale i do 60 odsto u odnosu na prošlu godinu, a praziluk i kelj zabilježili su pad od oko pet odsto.

Mandarine su pojeftinile za 35 odsto u odnosu na septembar, dok su jabuke Gala i Golden Delicious zadržale stabilne cijene.

Ono što je itekako zanimljivo, u segmentu voća bilježi se rast cijena borovnica (više od 29 odsto u odnosu na septembar), dok je cijena malina niža za gotovo 19 odsto, piše CdM.

Ministarstvo podsjeća da privredni subjekti koji proizvode, otkupljuju ili uvoze poljoprivredne proizvode imaju zakonsku obavezu da svake dvije sedmice dostavljaju podatke o cijenama i količinama, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom o agrarnom marketinškom informacionom sistemu.