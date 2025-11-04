Kada je riječ o švercu duvana, navode da je ukupan broj paklica cigareta prokrijumčarenih preko carine bio 442.192.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Državni budžet Crne Gore pretrpio je finansijski gubitak od čak 442 miliona eura zbog šverca cigareta, navodi se u najnovijem Izvještaju Evropske komisije o napretku zemlje.

Broj pravosnažnih osuđujućih presuda u slučajevima organizovanog kriminala je u porastu, što, prema Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori, ukazuje na proaktivnije i uspješnije istrage i krivična gonjenja. Međutim, kako se navodi, potrebno je dodatno poboljšati rezultate, posebno u vezi sa krivičnim djelima kao što su šverc duvana, sajber kriminal, samostalna krivična djela pranja novca i trgovina ljudima.

Prema podacima iz Brisela, finansijski gubitak je 442.270.096 eura za crnogorski budžet.

"Osnovna državna tužilaštva podnijela su 25 krivičnih prijava (21 u 2023. godini) protiv 25 pojedinaca (39 u 2023. godini). Ukupno je zaplijenjeno približno 1.707 kilograma rezanog duvana u vrijednosti od 93.392 eura", navodi se u dokumentu, prenosi Dan.

Podsjećaju da je u novembru 2024. godine, Uprava carina završila popis oduzetih cigareta skladištenih u Slobodnoj zoni Luke Bar uz podršku Poreske i carinske uprave Ujedinjenog Kraljevstva.

"Između juna i septembra, uništavanje oduzetih cigareta je završeno, a uništeno je približno 1,7 miliona kilograma zaplijenjenog duvana", navodi se u dokumentu, prenosi portal RTCG.

U izvještajnom periodu nastavljen je napredak u poboljšanju borbe protiv i sprečavanja sajber kriminala.

" Članovi Grupe za suzbijanje visokotehnološkog kriminala sproveli su istražnu operaciju usmjerenu na prevenciju kako bi identifikovali žrtve seksualne eksploatacije djece. Članovi grupe su takođe održali niz predavanja za učenike kako bi podigli svijest o sajber bezbjednosti" ,piše u dokumentu.

Crna Gora je, kako se dodaje, nastavila da bude tranzitna zemlja za drogu kao dio balkanske rute. Takođe, dalje navode da država još nije riješila problem nedovoljnih kapaciteta za skladištenje zaplijenjenih droga i nije donijela zakonske izmjene kako bi se uzorak droge čuvao samo kao dokaz za sudski postupak.

"Napredak je postignut u uništavanju zaplijenjenih droga kroz operaciju u junu 2025. godine, kojom je uništeno približno 2.941 kilogram narkotika iz depozita Višeg suda u Podgorici. Prethodna operacija uništavanja iz depozita suda sprovedena je 2022. godine. Crna Gora ima dovoljne operativne kapacitete da se aktivno uključi u međunarodnu policijsku saradnju u slučajevima vezanim za drogu, uključujući i putem Evropola i Interpola", navodi se u Izvještaju.

Tokom perioda izvještavanja, Uprava policije je sprovodila predavanja u osnovnim i srednjim školama kako bi podigla svijest o štetnim efektima upotrebe droga.

"U toku su napori da se više opština uključi u finansiranje „Kakaricke gore", javne ustanove za rehabilitaciju i resocijalizaciju osoba koje koriste droge, kroz potpisivanje sporazuma o saradnji, trenutno sa Cetinjem i Danilovgradom, kojima lokalne samouprave finansijski podržavaju liječenje pacijenata ", zaključuje se u dokumentu.