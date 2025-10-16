Kako su naveli u reagovanju, Evropski sud u Strazburu nije donio niti objavio odluku u predmetima Atlas grupe i Atlas Investa protiv Crne Gore.

Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu demantovala je informaciju da je taj sud prihvatio zahtjev Atlas grupe protiv Crne Gore zbog oduzimanja licenci za dvije banke.

“Povodom teksta „Kompanija Duška Kneževića dobija spor sa državom: Evropski sud u Strazburu prihvatio zahtjev Atlas grupe protiv Crne Gore zbog oduzimanja licenci za dvije banke“, koji su prenijeli mediji u Crnoj Gori, a u kojem se navodi da je „Evropski sud za ljudska prava u Strazburu prihvatio zahtjev Atlas grupe protiv Crne Gore upućen zbog oduzimanja licenci za dvije banke – „Invest banke Montenegro“ i „Atlas banke“, uz procjenu da su sudovi u Crnoj Gori povrijedili pravo tužioca, Atlas grupe, pred svim državnim institucijama kojima se obraćao u zahtjevu protiv države Crne Gore i da se u obrazloženju odluke Evropskog suda objavljenoj na zvaničnom sajtu pozivaju dvije strane u sporu na mirno rješavanje spora, odnosno da se stranke dogovaraju“, Kancelarija zastupnika ističe da nijesu tačni navedeni navodi”, naveli su u reagovanju.

Naime, kao su pojasnili, Evropski sud za ljudska prava nije donio niti objavio na svom sajtu odluku u predmetima Atlas grupe i Atlas Investa protiv Crne Gore, niti je procijenio da su sudovi u Crnoj Gori povrijedili prava navedenih podnosilaca predstavki, već su navedeni predmeti u toku pred Evropskim sudom za ljudska prava i isti se nalaze u fazi kada država i podnosioci predstavke tek treba da dostave pisane opservacije u pogledu predmeta spora, nakon čega će Evropski sud za ljudska prava ocjenjujući dostavljena izjašnjenja obje strane u postupku tek donijeti svoju odluku.