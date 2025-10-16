Centralna banka je u decembru 2018. uvela privremenu upravu u obje banke, a već u januaru 2019. oduzela licencu Invest banci Montenegro, otvorila stečajni postupak i imenovala stečajnog upravnika.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu prihvatio je zahtjev Atlas grupe protiv Crne Gore povodom oduzimanja licenci za Invest banku Montenegro i Atlas banku. Sud je ocijenio da je u postupcima pred domaćim sudovima došlo do povrede prava tužioca, pozvavši obje strane na mirno rješavanje spora, piše CdM.

U obrazloženju odluke, objavljenom na zvaničnom sajtu Suda, navodi se da su crnogorski sudovi odbili da razmotre tužbe Atlas grupe i povezanih kompanija, iako su one osporavale zakonitost odluka Centralne banke o uvođenju privremene uprave i kasnijem oduzimanju dozvola bankama. Evropski sud naglašava da se radi o pitanju pristupa sudu i djelotvornog pravnog lijeka, garantovanih članovima 6 i 13 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Akcionari i povezana pravna lica, među kojima i kompanije u vlasništvu biznismena Duška Kneževića, pokušali su da ospore odluke pred domaćim sudovima, ali su njihove tužbe odbijene. Upravni i Vrhovni sud su zauzeli stav da akcionari nemaju pravo da osporavaju odluke koje se odnose na banke, dok su tužbe samih banaka odbačene kao neovlašćene jer ih nisu podnijeli privremeni ili stečajni upravnici.

Ustavni sud je, između novembra 2023. i aprila 2024. godine, odbio ustavne žalbe Atlas grupe, smatrajući ih neosnovanim. Međutim, Evropski sud u Strazburu po prvi put je prihvatio da razmatra zahtjev podnijet u ime Atlas grupe – „Zahtjev br. 16762/24 ATLAS GRUPA protiv Crne Gore“.

Sud u Strazburu sada od Crne Gore i Atlas grupe traži da se izjasne o dva ključna pitanja: da li je odbijanje domaćih sudova da razmotre tužbe bilo u skladu sa Konvencijom i da li je time prekršeno pravo podnosilaca zahtjeva na pristup sudu. Pored toga, strane su pozvane da dostave dokumentaciju o vlasničkoj strukturi banaka u trenutku uvođenja privremene uprave, kao i ranije odluke Ustavnog suda na koje se pozivao Upravni sud, prenosi CdM.

U Atlas grupi ocjenjuju da je odluka Evropskog suda potvrda da su kompanija, njen vlasnik i zaposleni godinama bili izloženi političkom progonu i nezakonitim odlukama institucija pod kontrolom bivše vlasti. Navode i da su iz banaka nezakonito izuzeti milionski iznosi po nalozima tadašnjih pravosudnih funkcionera, protiv kojih se danas vode postupci za zloupotrebu položaja i stvaranje kriminalne organizacije.

„Sada je na potezu država Crna Gora, koja ima priliku da pokaže dobru volju i postigne dogovor sa oštećenom Atlas grupom“, poručili su iz kompanije.