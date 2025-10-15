Oni su to kazali povdom toga što je Državna revizorska institucija (DRI) dala uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2024. godinu.

Izvor: MONDO

Uslovno mišljenje iznijeto u okviru finansijske revizije ne oslikava stvarno stanje, niti počiva na potpunom i pravilnom tumačenju i uvažavanju zakonskih propisa, saopšteno je danas iz Ministarstva finansija (MF).

"Većina korekcija na koje se DRI poziva odnosi se na sredstva za eksproprijaciju, koja su pod nadležnošću Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Ta sredstva su, u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji, zakonski deponovana na posebne račune i ne mogu se tretirati kao nepravilnost. Revizorski nalaz, koji ignoriše primjenu ovog zakona, predstavlja ozbiljan metodološki propust. Zapanjuje činjenica da je DRI, u procesu revizije pravilnosti, iz kriterijuma izuzela upravo Zakon o eksproprijaciji i relevantne podzakonske akte, iako su oni direktno povezani sa predmetom analize. Ovakav pristup, po ocjeni Ministarstva finansija, nije samo pogrešan, već dovodi do netačnih i pravno neutemeljenih zaključaka, koji obmanjuju javnost i narušavaju reputaciju institucija", ističe se u saopštenju MF.

Iz tog Vladinog resora na čijem je čelu Novica Vuković, kazali su da odlučno odbacuju tvrdnju da Glavna knjiga trezora nije usklađena sa zakonskim propisima.

"Glavna knjiga se vodi u elektronskoj formi i obuhvata sve evidencije koje Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti propisuje. Podaci koji zakonom nijesu predviđeni da budu u Glavnoj knjizi, evidentiraju se kroz pomoćne evidencije kod budžetskih korisnika i redovno se dostavljaju Ministarstvu putem uspostavljenog sistema izvještavanja", piše u saopštenju.

Iz MF su kazali i da tvrdnja DRI da zbog tehničkih ograničenja ne postoji jedinstvena baza podataka, koja bi navodno predstavljala nepravilnost, nije utemeljena ni u zakonu ni u praksi.

"Takav zaključak pokazuje nerazumijevanje funkcionalnog i zakonskog okvira rada finansijskog sistema, a njegovo iznošenje u javnosti predstavlja dovođenje građana u zabludu. Smatramo da složenost i obim pomoćnih evidencija ne može biti izgovor za paušalne ocjene i pogrešne interpretacije. Ako je DRI-u potrebno više vremena i resursa za analizu, to ni na koji način ne opravdava donošenje negativnih zaključaka koji ne odgovaraju činjeničnom i zakonskom stanju", navodi se u saopštenju.

Iz MF navode i da pozdravljaju svaku konstruktivnu preporuku koja vodi ka unapređenju sistema, ali odlučno odbacuju svaki pokušaj da se na osnovu proizvoljnih tumačenja dovodi u pitanje zakonitost rada institucije.

"Takođe, pojedini mediji izvještavali su o ovoj temi na način koji cijelu odgovornost revizije usmjerava na Ministarstvo finansija i ministra Vukovića, iako se brojni nalazi odnose na period prije 2020. godine i na druge institucije. Takav pristup je tendenciozan, netačan i zlonamjeran. Ministarstvo finansija ostaje čvrsto posvećeno zakonitom, odgovornom i transparentnom vođenju javnih finansija, unapređenju digitalnih rješenja i jačanju kontrolnih mehanizama, kako bi građani imali povjerenje u sistem koji im odgovara, a ne u paušalne izvještaje i senzacionalističke interpretacije", rekli su iz MF.