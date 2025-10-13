Državna revizorska institucija (DRI) dala je uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2024. godinu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

DRI je sproveo finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2024. godinu.

Kažu da su revizijom utvrđene greške i nepravilnosti koje imaju materijalan i prožimajući efekat na finansijski izvještaj.

Mišljenje je donio Kolegijum u sastavu: dr Milan Dabović - član Senata i rukovodilac Kolegijuma i Siniša Čađenović - član Senata i član Kolegijuma.

"Prema Predlogu zakona, budžetski prihodi iznosili su 2.755.717.266,87 €, a budžetski izdaci 3.003.265.592,95 €, što znači da je iskazan gotovinski deficit od 247.548.326,08 €. Revizijom je utvrđeno da je potrebno uvećati prihode za 3,2 miliona eura, a umanjiti rashode za 38,8 miliona eura, čime se deficit koriguje na 205.526.083,02 €. Modifikovani gotovinski deficit nakon korekcija iznosi 216.813.510,52 €", piše u saopštenju, prenose Vijesti.

DRI ukazuje da Ministarstvo finansija nije u potpunosti uskladilo evidenciju i finansijske izvještaje sa zakonom, te da Glavna knjiga trezora ne sadrži sve potrebne podatke o imovini, obavezama i gotovini.

Uočena su, kako dodaju, neslaganja između izvještaja potrošačkih jedinica i podataka iz Glavne knjige Trezora.

U okviru revizije pravilnosti, DRI je izrazio negativno mišljenje zbog nepravilnosti u radu Ministarstva finansija i drugih potrošačkih jedinica.

"Ministarstvo finansija nije u cjelosti uskladilo vođenje Glavne knjige Trezora sa važećim Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, a pojedine potrošačke jedinice su ugovarale obaveze iznad planiranih sredstava. Utvrđeno je da nijesu redovno izmirivane dospjele obaveze, niti su rasknjižene obaveze naplaćene prinudnim izvršenjem", piše DRI.

Revizijom je konstatovano da ni u 2025. nije dostavljen Završni poreski račun za 2024. u zakonom propisanom roku, te da knjigovodstveno stanje poreskog duga ne odražava stvarno stanje obaveza i potraživanja.

"Takođe, utvrđeno je da se Račun za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave nije blagovremeno konsolidovao u Glavnoj knjizi Trezora, a da je dio sredstava ostao van bilansa. DRI je ukazala i na potrebu da se uspostavi jedinstveni informacioni sistem poreske administracije, uvedu interne kontrole u radu Trezora i utvrde kriterijumi za zakup prostorija političkih subjekata", pišu Vijesti.

Državna revizorska institucija je, na osnovu nalaza utvrđenih revizijom Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2024. godinu utvrdila da je realizovano 18 odsto preporuka datih u Izvještaju o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2023. godinu, 14 odsto je djelimično realizovano, 66 odsto nije realizovano, dok dva odsto preporuka nije primjenjivo.