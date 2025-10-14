“Procijenjena vrijednost radova iznosi 196.267.768 eura, bez uračunatog PDV-a. Planirani rok za završetak radova, uključujući izradu glavnog projekta, je 48 mjeseci od dana uvođenja odabranog izvođača u posao”, sapšteno je iz ove kompanije.

Izvor: Vlada Crne Gore

Monteput je danas raspisao tender za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na brzoj saobraćajnici duž Crnogorskog primorja, dionica Markovići – Lastva Grbaljska (obilaznica oko Budve) – I faza – građevinski radovi.

“Procijenjena vrijednost radova iznosi 196.267.768 eura, bez uračunatog PDV-a. Planirani rok za završetak radova, uključujući izradu glavnog projekta, je 48 mjeseci od dana uvođenja odabranog izvođača u posao”, sapšteno je iz ove kompanije.

Dužina ove dionice, koja obuhvata djelove opština Kotor i Budva, iznosi oko osam kilometara.

Dionica počinje na petlji Lastva Grbaljska (veza sa magistralnim putem M1), a završava na petlji Markovići (veza sa putem M10).

“Na ovoj dionici predviđena je izgradnja četiri mosta ukupne dužine oko 1.400 metara, kao i dva dvocijevna tunela ukupne dužine oko 4.300 metara. To znači da je više od 70 odsto trase predviđeno za gradnju objekata”, ističu iz Monteputa.

Prema njihovim riječima, izgradnja obilaznice oko Budve predstavlja projekat od izuzetnog značaja za Crnu Goru, jer će omogućiti brže, bezbjednije i efikasnije saobraćajno povezivanje primorja, te značajno doprinijeti razvoju saobraćajne infrastrukture i regionalne povezanosti.