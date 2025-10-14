Najveći broj savjetnika ima premijer Spajić i to osam, potpredsjedici Aleksić i Koprivica imaju po pet savjetnika, Bečić četiri, Ibrahimovića savjetuju tri službenika, dok Ivanović,Đeljošaj i Zogović imaju po dva savjetnika.

Za plate 32 savjetnika, koliko su ih u septembru imali premijer Milojko Spajić i potpredsjednici Vlade, Aleksa Bečić, Momo Koprivica, Ervin Ibrahimović, Budimir Aleksić, Milun Zogović, Filip Ivanović i Nik Đeljošaj, isplaćeno je preko 47.000 eura novca građana. Po ovoj računici, godišnje nas savjetnici premijera i potpredsjednika Vlade Crne Gore koštaju najmanje 564.000 eura.

Na platnom spisku za septembar nalazila se i bivša savjetica Bečića, Sandra Radević, koja je odnedavno državni sekretar u Ministarstvu odbrane, kojim rukovodi njegov partijski kolega Dragan Krapović. Takođe, na platnom spisku za septembarsku platu je i nedavno razriješeni savjetnik Ervina Ibrahimovića, Adel Nurković.

Iznosi zarada za septembar za dio funkcionera izvršne vlasti (mahom savjetnika) su: premijer Milojko Spajić (2.048,35 euro), Dragoljub Nikolić, generalni sekretar Vlade (1.726,16 eura), potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić (1.860,07 eura), potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica (1.860,07 eura), potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đelošaj (1.977,44 eura), šefica kabineta Spajića, Tanja Musterović (1.440), glavni savjetnik premijera, Branko Krvavac, (1.551,62 eura), Milena Milović, savjetnica predsjednika Vlade za ekonomsku politiku (1.595,07 eura), Milica Perišić, savjetnica predsjednika Vlade za vanjske poslove (1.585,50 eura), savjetnica predsjednika Vlade i rukovoditeljka Službe za odnose sa javnošću Jovana Bojović (1.610,45 eura), Vučić Ćetković, savjetnik predsjednika Vlade za kulturu i mlade (1.556,81 eura), Veliša Jovanović, savjetnik predsjednika Vlade za medije (1.537,69 eura), Ana Dulović, savjetnica predsjednika Vlade za digitalne medije (1.595,07 eura), zamjenica generalnog sekretara Vlade Irena Vučić Popović (1.556,90 eura), bivša savjetnica potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Sandra Radević (257 eura), savjetnik za digitalne medije potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Božidar Radinović (1.260,19 eura), savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Milan M. Popović (1.604,47 eura), Edin Kraja, savjetnik potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku (1.223,66 eura), savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Nihad Rastoder (1.244,53 eura), savjetnik za odnose s javnošću potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku Albert Bikaj (1.228,89 eura), Almedina Vukić, v.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore (1.226,92 eura), zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Katarina Peković (3.812,34 eura), savjetnica potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Marija Nikčević (1.273,22 eura), Vladan Raičević, savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju (1.312,35), savjetica potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Gordana Krcunović (1.406,24), savjetnica potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku Tatjana Bulatović (1.427,11), potpredsjednik Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama Budimir Aleksić (2.055,70 eura), potpredsjednik Vlade za međunarodne odnose i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović (2.062,39 eura), Filip Ivanović, potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove (1.781,84 eura), potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj Milun Zogović (1.805,31 euro), ministar bez portfelja, zadužen za odnose sa Skupštinom Milutin Butorović (1.737,51 euro), savjetnica potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Valentina Minić (1.265,40 eura), Ljubica Milićević, savjetnica predsjednika Vlade za medije (1.585,50 eura), savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Branko Vuković (1.223,66 eura), savjetnik potpredsjednika Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama, Zoran Dubljević (1.223,66 eura), savjetnik potpredsjednika Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama Dragan Vukić (1.265,19 eura), savjetnica potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose Adaleta Pecević (1.228,89 eura), savjetnik potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose Mirza Muratović (1.335,82 eura), savjetnik potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose Adel Nurković (razriješen na posljednjoj sjednici Vlade), (1.239,32 eura), savjetnica potpredsjednika Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj Milena Đurović (1.223,66 eura), savjetnik potpredsjednika Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj Predrag Bulatović (1.583,61 euro), savjetnica potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove Renata Gojković (1.260,19 eura), savjetnik za odnose sa javnošću potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Mitar Paunović (1.223,66 eura), savjetnik potpredsjednika Vlade za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama Miljan Stanišić (1.281,06 eura), savjetnik za ekonomsku diplomatiju i bezbjednost potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku Edon Balidemaj (1.239,32 eura), Predrag Burić, specijalni kontrolor za nacionalnu bezbjednost (2.076 eura), v.d. pomoćnika generalnog sekretara Vlade – rukovodilac Sektora za poslovne protokole Ivan Brajković (1.304,53 eura), Almir Agović, savjetnik potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose (1.273,22), Demir Drešević, savjetnik potpredsjednika Vlade za međunarodne odnose (1.239,32), i Milica Šljivančanin, savjetnica potpredsjednika Vlade za vanjske i evropske poslove (1.218,82).

Na platnom spisku za sptembarsku platu su novi savjetnici: Tijana Stanisavljević, savjetnica potpredsjednika Vlade za obrazovanje, nauku i saradnju sa vjerskim zajednicama (1.079 eura), Radovan Femić, savjetnik potpredsjednika Vlade za obrazovanje, nauku i saradnju sa vjerskim zajednicama (1.084 eura), kao i Ranko Andrijašević, v.d. rukovodilac Kancelarije za održivi razboj u Generalnom sekretarijatu Vlade (1.001 eura).