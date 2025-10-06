Radović je istakla da će građani moći da šalju i primaju novac prema 40 zemalja Evrope i ostvariće prava na višestruko jeftinije i sigurnije transakcije.

Guvernerka Centralne Banke Crne Gore Irena Radović kazala je da će primjenom SEPA plaćanja građani imati višestruko jeftinije i sigurnije transakcije, a crnogorska ekonomija će godišnje uštedjeti 14 miliona eura, prenosi Standard.

„Transakcije za međunarodne transfere prema zemljama SEPA zone, za fizička lica od sjutra će biti besplatne, za transakcije do 20.000 eura one su 1,99 eura, a u odnosu na prethodni period kada je cijena transakcije bila 73,4 eura, zaista se vidi kolika će biti ušteda za građane i privrednike“, saopštila je Radović, piše Standard.

Kazala je da će ovaj način plaćanja posebno biti značajan za male izvoznike i crnogorske biznise koji će postati konkurentni jer će njihova plaćanja biti jeftinija.

„Na osnovu ovih reformi u crnogorskoj ekonomiji i džepovima građana i privrede će godišnje ostajati punih 14 miliona eura. Tako da se radi o velikom iskoraku“, rekla je Radović.

Istakla je da će na ovaj način crnogorski privrednici imati laganiji pristup tržištu EU, mnogo brže će se izvršavati transakcije, a samim tim se ostvaruju velike uštede i mnogo veći stepen povjerenja međunarodnih dobavljača što je veliki iskorak za povećavanje konurentnosti i izvoznog potencijala Crne Gore, prenosi Standard.

Apelovala je na privrednike i građane da više koriste mobilno bankarstvo.

“Svaka banka je obavezna da obezbijedi korisniku adekvatan nivo usluge i uputi ukoliko traži plaćanje u SEPI”, kazala je Radović i dodala da rade na poboljšanju usluga.