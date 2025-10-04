Konkurs za direktora Fonda raspisan je na sajtu Zavoda za zapošljavanje 15. avgusta, na osnovu odluke Upravnog odbora od 21. jula ove godine

Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita (FZD) poništio je konkurs za direktora te institucije jer nijedan od prijavljenih kandidata nije dobio potreban broj glasova.

Mandat dosadašnjem direktoru Fonda Vojinu Vlahoviću je istekao juče i on, kako je saopštio Upravni odbor, shodno članu 12 Statuta nastavlja da obavlja funkciju do imenovanja direktora, pišu Vijesti.

“Upravni odbor Fonda je razmotrio sve prijave kandidata dostavljene na javni konkurs za imenovanje direktora Fonda za zaštitu depozita Vojina Vlahovića, Andrije Radunovića, Asmira Pepića, Veselina Ivanovića i Mladena Bojanića. Nakon razmatranja navedenih prijava i obavljanja pojedinačnih intervjua sa svim kandidatima, obavljeno je glasanje, nakon čega je Upravni odbor donio odluku o poništavanju konkursa, jer nijedan od prijavljenih kandidata nije dobio potreban broj glasova za imenovanje”, navodi Upravni odbor u saopštenju od 2. oktobra.

Konkurs za direktora Fonda raspisan je na sajtu Zavoda za zapošljavanje 15. avgusta, na osnovu odluke Upravnog odbora od 21. jula ove godine. Prijave su mogle da se dostavljaju do 1. septembra. Za direktora Fonda može biti imenovano lice koje je državljanin Crne Gore, koje posjeduje opštu radnu sposobnost, ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva stečenog u finansijskom sektoru. Takođe, za direktora Fonda ne može biti imenovano lice koje je zaposleno u kreditnoj instituciji (banci), član organa upravljanja i/ili stalnih tijela organa upravljanja kreditne institucije ili konsultant kreditne institucije.

Kako prenosi portal Vijesti, do ovog zvaničnog saopštenja iz FZD-a nijesu saopštavali imena kandidata, koja su “Vijesti” objavile iz nezvaničnih izvora. Uz to, “Vijesti” su objavile i informacije da je u igri bilo nekoliko opcija o konačnom izboru direktora i da je bio plan da se do direktora dođe i “trgovinom” funkcijama, odnosno principom - glasaj ti za mene u ovom slučaju, a ja ću za tebe u drugom. Konkretno, prema tom izvoru, u igri je bila opcija da dio članova Upravnog odbora podrži jednog kandidata, a da zauzvrat partija bliska tom kandidatu podrži postavljenja u drugoj instituciji.