Septembarske penzije, koje će biti isplaćene ovog mjeseca, biće veće za 1,98 odsto, potvrdio je zvanično Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Upravni odbor Fonda PIO Crne Gore održao je danas 20. sjednicu i donio set odluka o usklađivanju penzija: Odluku o usklađivanju penzije za jedan lični bod od 1. septembra 2025. godine, Odluku o usklađivanju penzija i novčanih naknada od 1. septembra 2025. godine i Odluku o usklađivanju osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. septembra 2025. godine. Shodno navedenim odlukama, penzije i novčane naknade se od 1. septembra 2025. godine usklađuju za 1,98 odsto, dok vrijednost penzije za jedan lični bod iznosi 11,89953 eura, a osnov za određivanje naknade za tjelesno oštećenje 458,09206 eura", piše u saopštenju, prenose Vijesti.

Septembarsko usklađivanje, treće ove godine, odnosi se na penzionere koji primaju penzije iznad minimalne od 450 eura, budući da su one zamrznute do kraja godine.