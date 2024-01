Što je veća plata tokom radnog staža, to je veća i penzija.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju definiše ne samo najnižu penziju, već i najvišu moguću. Prema poslednjem dostupnom statističkom izveštaju Fonda PIO, najviša penzija u Srbiji iznosi tačno 200.475 dinara. Praktično prema Zakonu o PIO, niko u Srbiji ne može da ima više od 45 godina staža niti lični koeficijent veći od 3,8. Tako je ova penzija "zakucana" na ovom iznosu.

Kolika će biti najveća penzija sa januarskim povećanjem?

Sa januarskim povećanjem od 14,8 odsto, najveća penzija u Srbiji se penje na 229.745,34 dinara. Formula za izračunavanje penzija nije nimalo jednostavna, ali je suština u tome da što je veća plata tokom radnog staža, to je veća i penzija. Visina penzije, praktično, je jednaka proizvodu ličnog i opšteg boda.

Da bismo došli do ličnog boda, moramo da izračunamo lični koeficijent. Do njega dolazimo kada svaku našu godišnju zaradu podelimo sa prosečnim republičkim zaradama u odgovarajućim godinama, a onda zbir dobijenih iznosa podelimo sa godinama staža. Od 1. 1. 1970. do 2002. godine zarada se uzima u neto iznosu, a od 2003. u bruto iznosu. Kad znamo koliki nam je koeficijent, njega množimo sa godinama staža i dobijamo lični bod. Dobijeni iznos pomnožimo sa opštim bodom koji od januara 2023. iznosi 1.111,25 dinara.

Kako izgleda formula?

Godišnji lični koeficijent= Godišnja zarada / Prosečna godišnja zaradom

Lični koeficijent = Zbir godišnjih ličnih koeficijenata / Broj godina radog staža

Lični bod = Lični koeficijent * Broj godina radnog staža

Iznos penzije = Lični bod * Opšti bod

