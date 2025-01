Nišić pozvala sve zaposlene da redovno kontrolišu svoje M4 obrazce, jer onamo gdje preduzeće postoji, naći će način da naplate doprinose.

Naida Nišić, ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga ističe da će se izmjenama zakona djelatnost Fonda rada proširiti i omogućiti zaposlenima kojima poslodavci nijesu uplatili doprinose, a da ta preduzeća više ne postoje, da odu u penziju. Za sve one koji rade u aktivnim preduzećima, uplata doprinosa će se od sada lakše pratiti i na vrijeme sankcionisati, prvenstveno kroz jaču saradnju sa Poreskom upravom i Inspekcijom rada.

Kako je objasnila Nišić u Jutarnjem programu TVCG, dio doprinosa koji uplaćuju poslodavci ide u Fond rada i on treba da bude garantna institucija, prenosi CDM.

“Kad zaposleni čija preduzeća više ne postoje ima makar jedan uslov za penziju, a ovaj u vezi doprinosa nije moguće ispuniti, tu će biti uključen Fond rada kao garancija da pokrije te doplate. Ako imamo 10, dvije ili pet godina staža, a imamo dokaza da je ta osoba to vrijeme radila, a da poslodavac nije uplatio doprinose, u tom dijelu se uključeuje Fond rada”, navodi Nišić.

Dokaz da su radili za taj period uglavnom se nalazi kod Poreske uprave, Fonda PIO ili Zavoda za zapošljavanje.

“Apelovala bih da se ne pristaje na usmeno sklapanje poslovnih ugovora, to je faktički rad koji se može utvrditi samo ako se to lice nađe na radnom mjestu prilikom inspekcija. Zaposleni moraju voditi računa o ugovoru o radu, radnoj knjižici, rješenju o prestanku radnog odnosa, jer u to dokumeta koja služe kao dokazi. Zaposleni u Fondu rada imaju komunikaciju sa Zavodom za zapošljavanje, Poreskom upravom, Fondom PIO i po službenoj dužnosti veliki dio dokumentacije se dobije i ne bude problem u tom dokazivanju. Uglavnom početak i prestanak rada je evidentiran kod jedne od pomenutih institucija, a onda Fond rada odrađuje drugi dio posla”, objasnila je Nišić.

Dodaje da Fond rada ima svoja sredsta i puni se dijelom od doprinosa, te da su njihove analize pokazale da neće biti veliki broj ljudi kojima će trebati ova pomoć, piše CDM.

“To neće biti neki veliki fiskalni efekat i neće izlaziti iz okvira budžeta Fonda. Kako vrijeme odmiče i radna prava će se bolje poštovati, a i građani su sada ažurniji da prate poslodavce. Tako da smo zaključili da je to jedan broj zaposlenih kod kojih treba da reagujemo, koji su žrtve tranzicije 90-ih godina ili su to neki sporadični poslodavci koji ne ispunjavaju propise. Iz naših procjena je to oko 500 ljudi, a tačan broj ćemo znati kad se usvoji ovo zakonsko rješenje”, naglasila je ministarka.

Nišić je ponovila da će se ovo zakonsko rješenje odnositi na sve zaposlene koji ostvare jedan od uslova za odlazak u penziju.

“Što se tiče sankcija za one firme koje su likvidne, a ne uplaćuju doprinose, mogu da kažem da se naplata poreza i doprinosa obavlja preko Poreske uprave sa kojom imamo blisku saradnju. Uprava prelazi na novi informacioni sistem koji će ubrzati postupke, tako da ukoliko nekome nijesu uplaćeni doprinosi, aktiviraćemo poresku i inspekciju rada”, naglašava Nišić.

Ona je pozvala sve zaposlene da redovno kontrolišu svoje M4 obrazce, jer onamo gdje preduzeće postoji, naći će način da naplate doprinose.