Iz katastra navode da pokretanje spora ne utiče na promjenu upisa i da ne može da spriječi promet nepokretnosti.

Izvor: MONDO

Kompanija “Roaming Montenegro” iz Nikšića upisala se kao vlasnik “jedan kroz jedan” na bivšu poslovnu zgradu Barske plovidbe u Baru, koju su kupili na spornom oglasu Barske plovidbe, u vezi koje je istragu otvorilo Specijalno državno tužilaštvo i pokrenut spor u Privrednom sudu.

Iz barskog katastra “Vijesti” su odgovorili da zabilježba da se nad predmetnim nekretninama vodi spor pred Privrednim sudom ne utiče na promjenu upisa i da ne spriječava promet nepokretnosti, već da predstavlja upozorenje zainteresovanim da u zavisnosti od uspjeha u predmetnom sporu može doći do promjene upisa. Kažu i da zahtjev za obustavu postupka knjiženja do okončanja spora nije u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Preduzeće “Admiral holding” je na ovom oglasu dalo 26. juna ponudu od 1,95 miliona eura, a “Roaming Montenegra” od 1,75 miliona. Komisija u trenutku otvaranja ponuda nije poništila ni jednu ponudu, ali ni dozvolila ponuđačima da prisustvuju otvaranju. Tek 25 dana kasnije kada je sticao rok da Barska plovidba plati ratu za brodove kineskoj Eksim banci, poništava se ponuda “Admiral holdinga” zbog navodne greške u notarskom zapisu za punomoćje njenog radnika koji je pregledao zgradu. Direktor Barske plovidbe Boris Mihajlović zatim potpisuje ugovor sa “Roaming Montenegra” koji istog dana uplaćuju novac i započinju proces upisa ove petospratnice površine od 1.825 kvadratnih metara.

“Admiral holding” nakon toga podnosi prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu koje je formiralo predmet i započelo istragu. Oni su i Upravi za katastar 30. jula ove godine podnijeli zahtjev za obustavu odnosno odlaganje postupka knjiženja “Roaming Montenegro” do okončanja postupaka pred Privrednim sudom i Specijalnim državnim tužilaštvom.

Zabilježba spora je u list nepokretnosti unijeta 4. avgusta, dok je novi vlasnik uknjižen 15. septembra.

“Admiral holding” strahuju da bi sada zgrada mogla da se preproda što bi zakomplikovalo pokrenutu proceduru, da vjeruju u domaće tužilaštvo i sudstvo, ali i da su spremni da idu i do Suda u Strazburu.

“Naš pravni tim je ispoštovao svaku zakonsku proceduru od samog tendera, pa i kasnije pravno i žalbeno priložio sve što je bilo potrebno da ukažemo na tendeciozne i nelogične odluke koje su pratile ovaj tenderski postupak i preduprijedimo moguće ubrzane uknjižbene radnje koje bi po okončanju postupka mogla biti problem svima, a najviše Državi. Mi i dalje vjerujemo u institucije sistema u tužilaštvo i sudstvo jer ovakav eklatantni pokušaj da se zaobiđe ispravna tenderska procedura vrijeđa zdrav razum, a kamoli pravne i zakonske norme. Iskreno se nadamo da će ovaj postupak biti pravedno okončan u okviru našeg pravosuđa, kako ne bi morali tražiti arbitražu Strazbura i ići daljim putem do onog što nam pripada”, naveli su iz ove kompanije nakon upisa vlasništva na “Roaming Montenegro”.

O ovom slučaju je prošle sedmice raspravljao i Skupštinski odbor za antikorupciju, pred kojim je Mihajlović kazao da je razlog poništenja najveće ponude to što zaposleni u “Admiral holdingu” koji je pregledao zgradu 20. juna u tom trenutku nije imao punomoćje od notara već ga je dostavio 26. juna, dan prije isticanja roka za predaju ponuda.

Pravni zastupnik “Admiral holdinga” Miloš Vukčević kazao je da je prema oglasu o prodaji upravne zgrade jedini uslov bila veća cijena, a da je sve ostalo konstruisanje naknadnih uslova da bi se odbio najveći ponuđač. On je naveo da tumačenje “Barske plovidbe” nema pravni ni logični osnov, pitajući da li bi neko ko prodaje privatnu imovinu odbio ponudu veću za 200 hiljada eura, pozivajući se na neki proceduralni razlog koji nije bio ni uslov učešća.