Izvor: printscreen Youtube

Državna revizorska institucija (DRI) je nakon revizije poslovanja i finansijskog izvještaja "Solar gradnje", toj kompaniji dala duplo negativno mišljenje a zatim to mišljenje dostavila Višem državnom tužilaštvu.

Iz menadžmenta Elektroprivrede (EPCG) i "Solar gradnje" smatraju da DRI nije dala nezavisno mišljenje, da je u cijeli proces umiješana politika i da su gotovo sve zamjerke - do danas otklonjene, pa zbog nefer odnosa očekuju i ostavku Član Senata i Kolegijuma DRI Milan Dabović.

To se moglo čuti na kontrolnom saslušanju na ovu temu, koje se održava pred skupštinskim Odborom za ekonomiju, finansije i budžet. Tema je bila nalaz revizije iz izvještaja o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja "Solar gradnje" za prošlu godinu.

Predsjedavajuća Senatom DRI Vesna Mihailović je navela da je revizijom pravilnosti utvrđeno da "Solar gradnja" nije uskladila poslovanje sa zakonima i drugim propisima, zbog čega je dato negativno mišljenje i 21 preporuka, dok je izvještaj usvojen krajem juna.

"DRI je u skladu sa protokolom o saradnji koji ima sa Državnim tužilaštvom, ovaj izvještaj dostavila i tužilaštvu 7. jula", istakla je Mihailović.

Član Kolegijuma DRI Milan Dabović je naglasio da se "Solar gradnja” usaglasila sa svim preporukama i da su već počeli u ispunjavanju nekih od njih. Preporuke se kako kaže odnose na dobit kompanije, troškove, dok su revizije pravilnosti vezane za interne kontrole, Zakon o zaradama u javnom sektoru i javne nabavke, pišu Vijesti.

"Bila je možda jedna preporuka oko koje se vodila diskusija, ali je Kolegijum potvrdio stav revizora", kazao je Dabović.

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Milutin Đukanović je naveo da je u izlaganju DRI već bilo nelogičnosti, da je citirana samo jedna finansijska preporuka, ali ne i druga, iako je u pitanju knjigovodstvena greška što je ispravljeno. Pojasnio je da nije proknjižen adekvatno odloženi porez.

"Druga se odnosi na rezervisanja, na osnovu otpremnina jubilarnih nagrada. Firma koja živi tri godine nije razmišljala o otpremninama i jubilarnim nagradama, to je toliko trivijalno i lako se ispravlja i već su angažovani subjekti. Zbog ovoga se dobilo negativno mišljenje za finansijski izvještaj...", naveo je Đukanović.

On tvrdi da postoji veliki broj kompanija koji je imao teže prekršaje a nisu dobili negativno mišljenje, te da je odluka pretenciozna i da je riječ o skandalu. Tvrdi da se "Solar gradnja" diskvalifikuje zbog politike, iako je unaprijedila energetske kapacitete.

Đukanović je naglasio da je koristio vještačku inteligenciju, i da je ocijenila da je DRI mogao dati uslovno mišljenje sa rezervom te da negativno mišljenje nije adekvatno i da je bez osnove.

"Iz toga slijedi pristrastnost i nefer odnos ljudi koji su dali takvo mišljenje. Jedan je otišao u penziju (Zoran Jelić) a od drugoga očekujemo, radi minimalne korektnosti i ovih argumenata – da danas odmah podnese ostavku i relaksira nas (Milan Dabović)...", kazao je Đukanović.

Dabović je naveo da finansijska preporuka može imati dovoljan značaj da bi se dalo negativno mišljenje. Naglasio je da je negativno mišljenje dato i za pravilnosti, sa čime se složila i sama "Solar gradnja". Dabović je naveo i da vještačka inteligencija pravi greške, a među njima je i ta da ne prepoznaju uslovno mišljenje sa rezervom.

"Iznenađen sam vašim odnosom u ličnoj relaciji prema meni. Do sada toga nije bilo", naveo je on.

Đukanović je naveo da Dabović i on imali rasprave i dok su bili poslanici, te da se Dabović nije pojavio na kasnijem sastanku u prostorijama DRI, jer je navodno bio uvrijeđen izrečenim.

Predsjednica Odbora direktora "Solar gradnje" Marina Jočić je navela da je ta firma napravila enegretsku revoluciju u Crnoj Gori i da će uraditi još više kada se postave baterijska postrojenja. Istakla je da se finansijski iskaz odnosio na nedostajući novac za odlazak u penziju ili jubilarne nagrade, dok na reprezentaciju ništa nisu potrošili. Tvrdi da je ukazano da nemaju ni pravilnik za službene telefone, jer ih uopšte nemaju.

"Jedna stavka koja je najviše uznemirila javnost jeste da je primljeno 350 ljudi u jednom mjesecu, pri čemu je primjenjen Zakon o državnim službenicima umjesto Zakona o privrednim društvima. Imamo 507 zaposlenih, optimalan broj i plata prosječna je 930 eura. Zahvaljujući "Solaru" od 2020. godine nije poskupila struja jer smo nove elektrane stavili u pogon", navela je ona.

Jočić je navela da je u reviziji, DRI koristio i zakone koji se ne odnose na ovu firmu i da su uklonili sve nedostatke prema akcionom planu, te da im je preostao još pravilnik o izvođenju popisa – za koji imaju rok do 31. novembra. Zato smatra da je prekršeno načelo nezavisnost i objektivnost, kao i profesionalni skepticizam...

"Potpis na ovom izvještaju doživjela sam kao politički pamflet. Potpisao čovjek kojem je moralna vertikala prethodnog režima - jedan zaposleni, četiri glasa. Smatram da je politički nekorektno i da ne odgovara stanju stvari. Mislim da nema nezakonitih radnji a o tome će Više državno tužilaštvo", navela je Jočić.

Istakla je da je gubitak od pet miliona nastao dok su poništavani tenderi za panele, pa radnici nisu mogli da rade. Vršiteljka dužnosti izvršne direktorke "Solar gradnje" Sanja Žugić je navela da je pri više preporuka bilo pogrešnog tumačenja zakona, te da nisu tezga i da unapređuju poslovanje.

Poslanik Demokratske partije socijalista Mihailo Anđušić je naveo da nije bilo koruptivnih radnji "Solar gradnje", ali da se kompanijom upravlja kao pijačnom tezgom. Dodao je da je projekat koji sprovodi ova firma doživio krah i da je kompanija primjer nepotizma i pratitokratije. Iz ovog kluba poslanika su naveli da negativna mišljenja stižu za više preduzeća u ovom sektoru i da ove stvari treba mijenjati, posebno jer je "0Solar" u gubitku od pet miliona eura, prenose Vijesti.

Istakli su da se prethodno fond za plate "Solara" morao umanjiti za deset odsto, što se nije desilo, nego je uvećan i time oštećen budžet.

Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović je naveo da je DRI prethodno uzimao senatore ako su partijski aktivni i sakupljaju glasove, ako su nečiji kumovi i rodbina, te da se nada da se to više neće ponavljati. Zamolio je Đukanovića da i nastavi istim putem i ne uvećava cijenu struje, a pitao ga je kolika je razlika koju država plaća za energiju iz mini hidroelektrana – do prodajne cijene.

"Znate da u Crnoj Gori ima poneko ko nije pod vašom kontrolom a to je Centralna banka, a kada je ta donijeta, ko je bio na čelu Centralne banke, ko je bio ministar finansija i ko je nakon toga postao guverner? Imali ste dugo vremena da kontrolišete razne firme i ponekad ste davali duplo negativno mišljenje, ali znate i sami da ste bili partijski obavezni", kazao je Đurović predstavnicima DRI.

Dodao je da je EPCG prije 2020. godine zasluživala kontrole DRI, posebno jer 40 godina nije ulagano u nju. Iz Demokrata su naveli da revizija DRI nije presuda i da su greške u nalazu bile otklonjive.