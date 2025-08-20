Svjesni smo da nervoza raste, kako u redovima onih koji su bili direktni akteri, tako i u dijelu društveno-političke scene koja je godinama bila pokrovitelj i štit organizovanog kriminala

Izvor: Kabinet potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku

U sklopu kontinuiranog procesa vetinga koji se sprovodi, suspendovana su još dva visoko pozicionirana policijska službenika. Dinamičan proces vetinga u prethodnim mjesecima jasno pokazuje da nema nedodirljivih i da nijedna funkcija u ovoj državi ne može biti zaklon za korupciju, kriminal ili bilo koju vrstu nedozvoljenog uticaja i nezakonitog djelovanja.

Svjesni smo da nervoza raste, kako u redovima onih koji su bili direktni akteri, tako i u dijelu društveno-političke scene koja je godinama bila pokrovitelj i štit organizovanog kriminala. Ta nervoza je dokaz da se pogađa pravo u metu.

Očekujemo da će mafija pokušati da uzvrati udarac. Ali treba da znaju, država je spremila i svoje šake. I ovaj put, za razliku od prošlih vremena, šake pravde su jače od šaka mafije. I neće stati dok svi oni koji su podrivali državu ne budu izvedeni ispred kapija i vrata svake institucije.