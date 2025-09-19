Ministarstvo saobraćaja poručuje da će nastaviti da, u saradnji sa „Monteputom“ i ostalim nadležnim institucijama, prati i koordinira sve aktivnosti u cilju što brže realizacije ovog važnog projekta.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Na predlog Ministarstva saobraćaja, Vlada Crne Gore je usvojila Predlog izmjene Finansijskog plana „Monteput“ d.o.o. za 2025. godinu, čime su stvoreni uslovi za raspisivanje tendera za izbor izvođača radova za obilaznicu oko Budve.

"Raspisivanje ovog tendera bilo je uslovljeno i usvajanjem rebalansa Budžeta za 2025. godinu, koji je Vlada usvojila krajem jula. Iako je u Ministarstvu saobraćaja i „Monteputu“ postojalo očekivanje da će rebalans biti usvojen ranije, sada su se stekli preduslovi da se krene u proceduru javnog nadmetanja za izbor izvođača radova" saopšteno je iz Ministartsva saobraćaja.

Obilaznica oko Budve, kako ističu, predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na crnogorskom primorju, koji će doprinijeti rasterećenju postojećih saobraćajnica, povećanju bezbjednosti, unapređenju kvaliteta života građana i jačanju turističke ponude.

Ministarstvo saobraćaja poručuje da će nastaviti da, u saradnji sa „Monteputom“ i ostalim nadležnim institucijama, prati i koordinira sve aktivnosti u cilju što brže realizacije ovog važnog projekta.