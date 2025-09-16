Vlada predložila Skupštini članove Odbora direktora „Željeznička infrastruktura Crne Gore“.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada Crne Gore je juče bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, predložila Skupštini akcionara “Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD – Podgorica, da za članove Odbora direktora „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD – Podgorica, predstavnike državnog kapitala, izabere: Aleksandra Dakića, Radovana Vukića, Vladimira Merdovića i Mariju Đurović.

Vlada je takođe u ovom preduzeću za punomoćnika predstavnika državnog kapitala odredila Savu Ašanina, državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja.