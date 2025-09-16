Vlada predložila Skupštini članove Odbora direktora „Željeznička infrastruktura Crne Gore“.
Vlada Crne Gore je juče bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, predložila Skupštini akcionara “Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD – Podgorica, da za članove Odbora direktora „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD – Podgorica, predstavnike državnog kapitala, izabere: Aleksandra Dakića, Radovana Vukića, Vladimira Merdovića i Mariju Đurović.
Vlada je takođe u ovom preduzeću za punomoćnika predstavnika državnog kapitala odredila Savu Ašanina, državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja.