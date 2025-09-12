Ovi podaci dobijeni su od Elektroprivrede (EPCG), koja izdaje i naplaćuje račune za struju, dok je isključenje potrošača sa mreže u nadležnosti Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U 2024. godini, energetske kompanije gasile su struju kod 15.466 potrošača. Razlog je neizvršavanje obaveza utvrđenih računom za utrošenu električnu energiju, koja je vodila ka obustavi isporuke električne energije.

"Od tog broja, 12.699 bili su kupci iz kategorije domaćinstva" piše u izvještaju o stanju u energetskom sektoru u 2024. godini, koji je Skupštini dostavila Regulatorna agencija za energetiku (REGAGEN), piše Dan.

Ovi podaci dobijeni su od Elektroprivrede (EPCG), koja izdaje i naplaćuje račune za struju, dok je isključenje potrošača sa mreže u nadležnosti Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

U 2024. godini zaključeno je ukupno 10.167 sporazuma o izvršavanju obaveza za utrošenu električnu energiju na rate, od čega 9.601 sporazum sa kupcima iz kategorije domaćinstva, a 566 sa ostalim distributivnim kupcima. Prema podacima EPCG, za vrijeme trajanja akcije "Podijelimo teret" zaključeno je 7.007 sporazuma, od čega su 4.791 bili kupci koji su produžili ranije utvrđeni način izvršavanja obaveza, dok je novih kupaca 2.216.

"To omogućava kupcima iz kategorije domaćinstva otplatu prethodnog duga ili dijela duga u jednakim mjesečnim ratama, u iznosu od po 20 eura i izuzeće od prinudnih metoda naplate dok se poštuje sporazum. Sporazum pod navedenim uslovima mogli su zaključiti i kupci kojima je bila obustavljena isporuka električne energije (isključeni sa distributivne mreže), kao i domaćinstva koja su prije početka akcije potpisala ugovore o izmirenju duga. Kupcima, koji su blagovremeno izmirivali obaveze po navedenom sporazumu EPCG nije obračunavala zateznu kamatu na dug. U 2024. godini raskinuto je ukupno 6.100 sporazuma o izvršavanju obaveza za utrošenu električnu energiju na rate, od čega 2.021 sporazum koji je zaključen u 2024. godini. U decembru 2024. godine bilo je ukupno 14.819 sporazuma o izvršavanju obaveza za utrošenu električnu energiju na rate, što obuhvata i sporazume koji su zaključeni prije 2024. godine" precizirano je u izvještaju.

U decembru 2024. godine bilo je 295 ranjivih kupca i njima su računi subvencionirani u visini od 50 odsto, pokazuju podaci EPCG.

Zaštita ranjivih kupaca, kao posebne kategorije kupaca, koji su zdravstveno i/ili socijalno ugroženi, podrazumijeva zabranu obustave snabdijevanja električnom energijom domaćinstava u kojima žive lica sa invaliditetom, sa posebnim potrebama ili lošeg zdravstvenog stanja, a kod kojih može nastupiti ugroženost života ili zdravlja zbog ograničenja ili obustave snabdijevanja i zabranu obustave snabdijevanja električnom energijom domaćinstava u kojima žive lica u stanju socijalne potrebe utvrđene od nadležne javne ustanove, odnosno organa državne uprave nadležnog za poslove socijalnog staranja, od početka oktobra do kraja aprila, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije.

Na izdate račune za električnu energiju u prošloj godini podnesena su ukupno 6.134 prigovora, od kojih je 4.325 odbijeno, a 1.505 usvojeno, dok je rješavanje 304 prenijeto u 2025. godinu, piše Dan.

Snabdijevanje električnom energijom može da vrši snabdjevač na osnovu licence i ugovora o snabdijevanju. Elektroprivreda je jedini aktivni snabdjevač koji snabdijeva električnom energijom kupce u Crnoj Gori. Nakon stupanja na snagu Zakona o energetici (januar 2016. godine), EPCG je nastavila da snabdijeva sve kupce koje je snabdijevala kao javni snabdjevač. EPCG je u 2024. godini vršila i funkciju snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca po osnovu Ugovora o povjeravanju poslova snabdijevanja posljednjeg izbora i ranjivih kupaca, koji je zaključen između Vlade i EPCG za period 2023–2025. U tom svojstvu, EPCG je u 2024. vršila snabdijevanje isključivo ranjivih kupaca koji su zdravstveno i socijalno ugroženi.