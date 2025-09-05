Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda u Podgorici iz 2019. godine, kojom je poništena kao nezakonita odluka Skupštine o razrješenju Irene Radović sa dužnosti viceguvernerke Centralne banke, saopštili su advokati Goran Rodić i Siniša Gazivoda.

Izvor: Youtube/ Predsjednik Crne Gore/ Printscreen

Pojašnjavaju da je time odluka o razrješenju Radović pravosnažno poništena nakon više od sedam godina trajanja postupka pred sudovima, prenose Vijesti.

Irena Radović je aktuelna guvernerka Centralne banke (CBCG).

Rodić i Gazivoda podsjećaju da je Vrhovni sud, još na početku postupka 2018. godine, odlučio da se odluka o razrješenju može preispitivati pred sudom i utvrdio nadležnost redovnih sudova.

"Nakon što je Osnovni sud u Podgorici početkom 2019. godine presudio da je razrješenje Radović bilo neutemeljeno i nezakonito, tokom odlučivanja po žalbi Vrhovni sud Crne Gore donio je načelni pravni stav nezabilježen u uporednoj sudskoj praksi. Shodno tom načelnom pravnom stavu, iako osnovne odredbe Ustava Crne Gore propisuju da odnos tri grane vlasti počiva na međusobnoj ravnoteži i kontroli, Vrhovni sud je zauzeo stav da sudovi neće vršiti takvu kontrolu nad Skupštinom Crne Gore, osim kada im se to izričito zakonom propiše", piše u saopštenju, navode Vijesti.

"Na bazi takvog načelnog pravnog stava, za koji sve okolnosti upućuju na zaključak da je donijet upravo kako se ovaj predmet ne bi pravosnažno okončao u korist Irene Radović, Viši sud u Podgorici vratio je Osnovnom sudu predmet na ponovno odlučivanje. Postupajuća sutkinja Osnovnog suda u Podgorici u ponovnom postupku držala se samo Ustava i zakona pa je tokom 2019. godine ponovo presudila da je razrješenje Radović bilo neutemeljeno i nezakonito. Odlučujući po žalbi Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore protiv te presude, Viši sud u Podgorici je primijenom načelnog pravnog stava Vrhovnog suda ukinuo presudu Osnovnog suda i odbacio tužbu odbijajući da preispituje zakonitost odluke Skupštine Crne Gore. Nakon što je Vrhovni sud potvrdio ovakav pristup, obratili smo se Ustavnom sudu Crne Gore koji je odlukom iz decembra 2023. godine utvrdio da je Ireni Radović ovakvim postupanjem crnogorskih sudova povrijeđeno osnovno ljudsko pravo - pravo na pristup sudu", dodaju.

U daljem toku postupka, Vrhovni sud je ukinuo raniju odluku Višeg suda u Podgorici, da bi sada Viši sud "konačno odbio žalbu Zaštitnika", čime je presuda o poništaju razrješenja postala pravosnažna, kazali su advokati.

"U presudi kojom je potvrdio da je razrješenje bilo nezakonito Viši sud je izričito potvrdio kao pravilne zaključke Osnovnog suda iz 2019. godine, da je prekršena procedura, da Radović nije data mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje, da je tadašnji Savjet CBCG primijenio pogrešne zakonske odredbe i da to Skupština Crne Gore nije smjela prihvatiti, ali i najvažnije da su razlozi za razrješenje samo 'mehanički' navedeni, neodređeni, paušalno dati, nekonkretizovani i bez ijednog pravno relevatnog dokaza", piše u saopštenju, navode Vijesti.

Rodić i Gazivoda su kazali da će se, zbog "nezakonitog postupanja tadašnjeg Savjeta CBCG i Skupštine Crne Gore", u posebnom postupku ostvarivati pravo na naknadu štete.