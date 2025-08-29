Jedan od osnivača kompanije, koja gradi taj objekat, je v.d. sekretara Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Damir Davidović.

Kolašinsko Osnovno državno tužilaštvo (ODT) formiralo je predmet i u toku je izviđaj u vezi sa gradnjom na katastarskoj parceli broj 317/3, nakon što je Odbor za planiranje prostora, komunalno-stambene poslove i saobraćaj u tom gradu u februaru podnio Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv vlasnika i odgovornih osoba u firmi “Bjelasica invest”, prethodnog glavnog gradskog arhitekte, te projektanta, revizora, izvođača, nadzornog organa, inspekcija i drugih NN lica koja su bila uključena u projektovanje i gradnju kondo hotela u Ulici Mirka Vešovića, prenose Vijesti.

“Nakon pribavljanja neophodne dokumentacije od nadležnog Ministarstva i arhitektonskog projekta od opštine Kolašin, data je naredba za vještačenje vještacima geodetske, građevinske i arhitektonske struke. Tužilaštvu su dostavljeni i zapisnici urbanističko-građevinske inspekcije. Izviđaj u ovom predmetu je u toku”, kazala je za “Vijesti” rukovoditeljka ODT Maja Šćepanović, pišu Vijesti.

Gradnja objekta, čija je gradnja predmet izviđaja, trenutno se privodi kraju, a riječ je o hotelu po kondo modelu poslovanja. Kako se navodi u krivičnoj prijavi, u koju su “Vijesti” imale uvid, “iz projekta se vidi da je suterenska etaža predviđena sa većim gabaritima od onih dozvoljenih po UTU i DUP-u, to jest suterenska etaža izlazi iz građevinske linije”, što je, tvrde iz Odbora, “zakonom o izgradnji objekata strogo zabranjeno”.

Najproblematičniji dio objekta, prema podnosiocima prijave, je vanjsko stepenište do prizemlja, za koje sumnjaju da je “van građevinske linije, do ivice Ulice Mirka Vešovića 1”. U krivičnoj prijavi piše da je “takvim stepeništem bezbjednost vozača ugrožena, a ulica ostala bez trotoara”. Tvrde i da je u produžetku stepeništa sama ulica, pa je “onda jasno da bezbjednost vozača nije zagarantovana”.

Potpisnici krivične prijave navode da “ukoliko takva nezakonita gradnja ostane, ona će imati za posljedicu ili zatvaranje ulice ili rušenje stepeništa”.

Smatraju i da je “dozvola za gradnju vanjskih stepeništa van građevinske linije skandalozna, jer je investitor, ako je površinu objekta gradio do linije, morao stepenište da uradi u unutrašnjosti, a ne da ga izgradi neposredno do ulice.”

Objašnjavaju i da je “investitor garažama izašao van građevinske linije na dvije strane - istočnu, ka Ulici Mirka Vešovića 1, i sjevernu, ka lokalnoj ulici koja dalje ide ka zgradi Distribucije i stambenoj zgradi koja se nalazi preko puta hotela ‘Bjanka’”.

“Prema DUP-u, udaljenost objekata od susjednih parcela mora biti najmanje dva metra, što investitor nije ispoštovao. Time je ugrozio bezbjednost vozača, a i pješaka. Izgradnjom stepeništa do ulice, a na drugoj strani na manje od jednog metra, sada je nemoguće izgraditi pješačke staze, pa je kretanje pješaka apsolutno nebezbjedno jer se moraju kretati ulicom. Dodatna opasnost je i visina objekta i potencijalno padanje snijega sa krova, što takođe objekat čini opasnim po druge ljude”, navodi se u krivičnoj prijavi.

Krivičnu prijavu potpisali su Miličko Bulatović (PES), Miodrag Mijo Vlahović (GI URA) i Bojan Zeković (Pokret Zajedno gradimo Kolašin, koji čine DPS, SDP, SD i nestranačke ličnosti), kao i predsjednik SO Vasilije Bulatović (Za budućnost Kolašina). Prijavu nisu potpisali preostala dva člana Odbora, Andrijana Jelić (Demokrate) i Duško Šćepanović (Pokret Zajedno gradimo Kolašin).

Prema važećem DUP-u “Centar”, rađenom prije 15 godina, Ulica Mirka Vešovića 1 predviđena je kao pješačka zona. Pripremne procedure za gradnju kondo hotela počele su nakon toga. Opština, očigledno, ima druge namjere sa tom saobraćajnicom. Rekonstrukcija je bila predviđena prošlogodišnjim Programom uređenja prostora i Programom urbane sanacije, ali se od radova odustalo, prenose Vijesti.