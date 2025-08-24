Plaćanje karticom nije uvjek pametno, u ovih 5 situacija bolje je da koristite keš ako ne želite da nadrljate.

Izvor: SmartLife / Mastercard

U današnje vrijeme, većinu kupovina koje obavljamo možemo obaviti karticom ili čak samo dodirom telefona.

Ipak, finansijski stručnjaci savetuju da uvjek nosite barem malo gotovine - i čak preporučuju da je koristite za određene kupovine, piše Bestlifeonline.

1. Stvari koje možete vratiti

Ako znate da biste na kraju mogli vratiti nešto što ste kupili, svakako koristite gotovinu, kaže Stiven Holms, finansijski stručnjak i viši investicijski savjetnik u iChash-u.

Prema Holmsu, mnogi ljudi odustaju od isprobavanja stvari u prodavnici i umjesto toga će kupiti dvije ili tri veličine iste košulje ili pantalona, isprobati ih kod kuće i vratiti veličine koje im ne trebaju. Ali vjerovatno ćete morati da pričekate da dobijete svoj novac natrag ako ste platili bilo čime osim gotovinom. Većina prodavnica će vam automatski vratiti novac prema izvornom obliku plaćanja koji ste koristili za kupovinu.

"Bio bi vraćen na vašu kreditnu karticu ako ste je koristili, a novac se ne pojavi uvjek na vašem računu nekoliko dana. Ali, ako vaš račun pokazuje da ste kupovinu platili gotovinom, prodavnica će vam nadoknaditi isti iznos. Gotovinska plaćanja vraćaju se odmah nakon što se proizvodi vrate", objašnjava Holms.

2. Kupovine koje obavite tokom putovanja

Kada odlučite da se nečim počastite na odmoru, korišćenje gotovine može vam pomoći da izbjegnete neke ozbiljno šokantne troškove. Karter Seut, finansijski savjetnik i glavni izvršni direktor Credit Summita, kaže da je pametnije plaćati gotovinom kada putujete jer bi vam plaćanje karticama moglo donijeti dodatne naknade.

"Ako se nalazite u drugoj zemlji, korišćenjem kreditne kartice moglo bi vam se naplatiti pozamašna naknada za inostrane transakcije", upozorava.

Korišćenje gotovine takođe vas može spriječiti od slučajnog prekomjernog trošenja tokom putovanja, prema Seutu. “Ako idete na odmor i želite da potrošite samo određenu količinu novca, to u gotovini takođe vam može pomoći da budete na pravom putu da ispunite svoje proračunske ciljeve”, objašnjava.

3. Vaša mala svakodnevna potrošnja

Međutim, gotovina ne bi trebalo da bude samo vaša valuta kada putujete. Takođe bi trebalo da koristite ovaj oblik plaćanja za mnoge svoje svakodnevne transakcije, smatra Majkl Kolins, CFA, profesor finasija na Endicott Collegeu u Beverliju, Masačusets.

"Male kupovine, poput namirnica, trebalo bi da se obavljaju gotovinom. To je zato što je iznos novca koji se razmjenjuje minimalan, a korišćenje gotovine odvraća ljude od impulsivne kupovine", kaže on.

Korišćenje gotovine može vam pomoći da efikasnije proračunate svoju svakodnevnu potrošnju i spriječi vas da pretjerate. "Takođe je važno koristiti gotovinu za male kupovine kako biste izbegli naknade za prekoračenje povezane s debitnim i kreditnim karticama", dodaje Kolins.

4. Kupovina korišćenje/sekond hand robe od onlajn prodavaca

Mrežna tržišta poput Fejsbuka ili Craigslistu mogu biti izvrstan način da ljudi uštede na skupim proizvodima kupujući ih polovne od nekoga drugoga. Ali Džejk Hil, finansijski stručnjak i izvršni direktor DebtHammera, upozorava da se za te transakcije ne koriste bilo kakve metode plaćanja.

"Kupovine na Craigslistu ili velike kupovine preko stranca uvjek su najbolje s gotovinom. Pružanje osetljivih informacija ljudima koje ne poznajete nikada nije dobra ideja", kaže Hil.

5. Gorivo

Sledeći put kad plaćate gorivo, posegnite za gotovinom umjesto karticom, savetuje Bil Rajs, sertifikovani finansijski konsultant i savjetnik uprave u Fioni.

"Možda ste primijetili da većina benzinskih stanica nudi popust za gotovinsko plaćanje", kaže.

Kako dalje objašnjava Forbes, stanice će označavati više cijene za kartično plaćanje kako bi se nadoknadile naknade za transakcije banaka i kartičarskih kuća. Razlika negdje može da bude i do 40 centi, pa je "prilikom plaćanja goriva najbolje platiti gotovinom kako biste iskoristili popuste", potvrđuje Rajs.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Vilijam Bevins CPF, ovlašćeni finansijski savjetnik sa sedištem u Franklinu, Tenesi, kaže da vas plaćanje u gotovini takođe može sprečiti da budete prevareni dok točite gorivo.

"Kriminalci su koristili pumpe benzinskih pumpi opremajući ih zlonamernim uređajima poznatim kao 'skimmeri' koji se mogu koristiti za krađu podataka sa vaše kreditne kartice, a da vi to uopšte ne znate", upozorava Bevins.