Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) organizovaće u nedjelju istovar automobila iz međunarodnom auto-voza, koji je od petka ujutro "zarobljen" u željezničkoj stanici u Podgorici zbog štrajka otpravnika vozova, potvrđeno je danas iz tog preduzeća.

"Koordinisanim aktivnostima svih službi Željeznice i angažovanjem šlep službi, obezbijeđen je istovar putničkih automobila iz auto-vagona voza", saopštili su iz ŽICG, pišu Vijesti.

Oni pozivaju vlasnike vozila da dođu sjutra u 10 sati u stanicu Podgorica i prezumu svoja vozila.

Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG) organizovao je, zbog obustave željezničkog prevoza, alternativni prevoz autobusima na svim relacijama i za sve polaske vozova prema predviđenom redu vožnje, saopšteno je danas agenciji Beta.

Za međunarodne vozove, alternativni prevoz autobusima organizovan je iz Bara do Prijepolja bez prevoza praćenih automobila.

Dio otpravnika vozova i dispečera ŽIPCG, njih preko 80, stupio je u petak ujutro u štrajk zbog niskih zarada, što je obustavilo željeznički prevoz na pruzi Beograd-Bar, u stanici Podgorica.

Zbog štrajka, štetu i neprijatnosti su pretrpjeli putnici međunarodnog voza, koji je iz Beograda krenuo u četvrtak uveče, a u Podgoricu stigao oko 9 sati. Dolaskom međunarodnog voza u glavni grad Crne Gore, blokiran je željeznički saobraćaj i počeo štrajk.

Putnici su autobusima nastavili putovanja ka svojim odredištima u organizaciji Željezničkog prevoza Crne Gore, ali su dijelu putnika ostali zarobljeni automobili u auto-vagonima voza.

Katarina, jedna od putnica voza koja je u četvrtak veče krenula iz Beograda na ljetrovanje u Ulcinj i čiji je automobil ostao zarobljen u vagon-vozu, kazala je agenciji Beta da u petak nisu mogli da dobiju svoje automobile, a da su lične stvari iz vozila mogli da prezumu tek poslije višečasnovnog čekanja i razgovora s menadžmentom.

Navela je da su pretprjeli štetu, jer nisu imali informaciju o najavi štrajka pred polazak na put, da su o svemu saznali tek kada su stigli u Podgoricu, te da se osjećaju kao "kolateralna šteta" u zauzimanju pozicija za pregovore u vezi sa štrajkom zaposlenih.

Ona je kazala da im je iz Željeznice ponuđen prevoz autobusima do Bara, te osvježenje i hrana dok su bili na stanici u Podgorici, ali da smatra da postoje propusti u komunikaciji u vezi sa informacijom o štrajku, što joj je skratilo odmor, uzrokovalo dodatne troškove i zbog nemogućnosti da raspolažu sopstvenim vozilima.

Katarina je navela da je grupa putnika angažovala advokate i da su menadžmentu podnijeli zahtjev za nadoknadu štete, preose Vijesti.