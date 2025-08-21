Kako je saopšteno iz ASP-a, podatke su dobili na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama i uzima ih kao pouzdane samo ako su kao takvi i dostavljeni.

Zaključno sa junom ove godine za projekat ekološke rekonstrukcije Termoelektrane (TE) Pljevlja realizovano je nešto preko 44,5 miliona eura od ugovorenih nepunih 58 miliona eura, proizilazi iz bankarskih izvoda i naloga za plaćanje Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) izabranoj firmi za radove, a koji su u posjedu Akcije za socijalnu pravdu (ASP), prenosi CdM.

“TE Pljevlja je ugašena početkom aprila ove godine zbog finalnih radova na njenoj ekološkoj rekonstrukciji, koji bi trebalo da budu okončani do sredine novembra kada energetski objekat treba ponovo da bude pušten u pogon. Posao je po sistemu „ključ u ruke“ (i projekat i radovi) još 2020. godine povjeren konzorcijumu kojeg predvodi kineski „Dec International“ sa lokalnim firmama „Bemax“, „BB Solar“ i „Permonte“”, dodaje u saopštenju, piše CdM.

Prema njenim riječima, te 2020. realizovan je avans od oko 10,8 miliona, naredne godine nijesu prikazana plaćanja, 2022. to je bilo oko 4,2 miliona, godinu kasnije preko 11,8 miliona, lani više od 8,6 miliona, a za ovih pola godine nepunih 8,9 miliona eura.

Kako dodaju, osnovni ugovor zaključen je za cijenu od oko 54,5 miliona eura, ali je februara ove godine aneksiran za još oko tri i po miliona po osnovu dodatnih radova.

“Potreba za izmjenom Osnovnog ugovora nastala je zbog okolnosti koje Naručilac (EPCG) u vrijeme zaključivanja nije mogao predvidjeti, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora i povećanje vrijednosti nije veće od 20 odsto vrijednosti Osnovnog ugovora“, navodi se u obrazloženju tog aneksa.

Takođe se kaže da su ugovorne strane utvrdile da postoje usluge, robe i radovi koji nijesu obuhvaćeni Osnovnim ugovorom, a koji su neophodni da bi se obezbijedila tehničko-tehnološka funkcionalna cjelina i povezivanje novoizgrađenih postrojenja sa postojećim postrojenjima TE Pljevlja i njihovog puštanja u rad, prenosi CdM.

“Prema usaglašenom dinamičkom planu ove investicije, građevinski radovi traju od aprila 2022. do sredine oktobra ove godine, a instalacija opreme od marta 2023. do kraja oktobra ove godine”,navode u saopštenju.

Prema njenim riječima, povezivanje-gašenje TE projektovano je od početka aprila ove godine do 15. novembra, do kada je i takozvano „hladno ispitivanje“. Tog datuma je planirano puštanje u rad TE Pljevlja, a taj period je tri mjeseca, tj do sredine februara naredne godine, nakon čega nastupa dvomjesečni period „eliminacije grešaka“.

“Sertifikat o usklađenosti treba da bude obezbijeđen do sredine juna naredne godine, a konačni sertifikat o primopredaji do sredine juna 2028. godine”, kazali su u saopštenju.

EPCG je prije nekoliko godina pokrenula odvojeni tender za adaptaciju kotla u TE Pljevlja, vrijednosti 15 miliona eura, a da bi se dobilo bolje rješenje za ekološku rekonstrukciju. Odvojeno se plaća i dio radova za daljinsko grijanje Pljevalja.

“Dio javnosti u zemlji ekološku rekonstrukciju TE Pljevlja smatra „prosutim novcem“ zbog neizvjesnosti u vezi sa budućim radom energetskih postrojenja na ugalj i strogim evropskim politikama koje se tiču te oblasti, a koje tek treba da budu pooštrene”, zaključuju iz ASP-a.